تنسيقية الكورد الفيليين تلتقي نائب الامين العام لمجلس الوزراء

التقى وفد الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين صباح اليوم الثلاثاء في بغداد الدكتور فرهاد نعمة الله نائب الامين العام لمجلس الوزراء مسؤول اللجنة العليا لإزالة الاثار السيئة عن الكورد الفيليين.

و تم خلال اللقاء الذي حضره السيد رياض فاضل مدير عام التدقيق والرقابة في الامانة، مناقشة أهمية تفعيل القرار ٤٢٦ لعام ٢٠١٠ الذي عد ماجرى على الكورد الفيليين جريمة إبادة جماعية (الجينو سايد) والذي يترتب عليه معظم حقوق الكورد الفيليين من تعويضات مادية ومعنوية فضلا على التمثيل البرلماني والمشاركة في مؤسسات الدولة من خلال تشريع قانون يوجب مؤسسات الدولة تنفيذه وتذليل جميع العقبات التي تعترض الجانب التنفيذي.

كما أبدى الدكتور نعمة الله استعداده لمفاتحة الجهات ذات العلاقة ووضع برنامج عمل من خلال اللجنة التي يترأسها بتفعيل القوانين والقرارات الملزمة بالتنفيذ ومفاتحة مجلس النواب بشأن القرارات التي تحتاج لتشريع قوانين،واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات ورفد اللجنة بما تحتاجه لنجاح عملها والذي يؤدي الى حسم القضايا العالقة .

وفي جانب آخر من اللقاء اكد نائب الامين العام لمجلس الوزراء على سعي الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين على ضرورة استرجاع حقوق الكورد في مناطق خارج الاقليم وبالاخص في بغداد ومناطق الوسط والجنوب عبر الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي وبالاخص كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.