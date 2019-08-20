Posted on by

تنسيقية الكورد الفيليين تلتقي نائب الامين العام لمجلس الوزراء

تنسيقية الكورد الفيليين تلتقي نائب الامين العام لمجلس الوزراء

التقى وفد الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين صباح اليوم الثلاثاء في بغداد الدكتور فرهاد نعمة الله نائب الامين العام لمجلس الوزراء مسؤول اللجنة العليا لإزالة الاثار السيئة عن الكورد الفيليين.
و تم خلال اللقاء الذي حضره السيد رياض فاضل مدير عام التدقيق والرقابة في الامانة، مناقشة أهمية تفعيل القرار ٤٢٦ لعام ٢٠١٠ الذي عد ماجرى على الكورد الفيليين جريمة إبادة جماعية (الجينو سايد) والذي يترتب عليه معظم حقوق الكورد الفيليين من تعويضات مادية ومعنوية فضلا على التمثيل البرلماني والمشاركة في مؤسسات الدولة من خلال تشريع قانون يوجب مؤسسات الدولة تنفيذه وتذليل جميع العقبات التي تعترض الجانب التنفيذي.
كما أبدى الدكتور نعمة الله استعداده لمفاتحة الجهات ذات العلاقة ووضع برنامج عمل من خلال اللجنة التي يترأسها بتفعيل القوانين والقرارات الملزمة بالتنفيذ ومفاتحة مجلس النواب بشأن القرارات التي تحتاج لتشريع قوانين،واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات ورفد اللجنة بما تحتاجه لنجاح عملها والذي يؤدي الى حسم القضايا العالقة .
وفي جانب آخر من اللقاء اكد نائب الامين العام لمجلس الوزراء على سعي الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين على ضرورة استرجاع حقوق الكورد في مناطق خارج الاقليم وبالاخص في بغداد ومناطق الوسط والجنوب عبر الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي وبالاخص كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close