جريمة وهابية سعودية فتكت بمئات الافغان الشيعة

نعيم الهاشمي الخفاجي

غزوة وهابية استهدفت حفل زفاف بكابل خلف 80 شهيدا وبصمات المفجر تعود الى احمد بن تيمية، الفكر التيمي درب وخرج مئات آلاف الإرهابيين القتلة الذين اجرموا بحق البشرية عاثوا بالأرض فسادا طولا وعرضا، لم يسلم من ارهابهم حتى الحيوانات، ماحدث في كابل ليلة أمس الأول كان بحق جريمة ابادة جماعية، حيث

أعلنت السلطات الأفغانية صباح الأحد مقتل 63 شخصا وجرح 182 آخرين في الهجوم الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابل، والرقم مرشح للزيادة وهذه الجريمة الإرهابية من تنفيذ طالبان وداعش والقاعدة فهم خريجوا الفكر الوهابي واتباع احمد بن تيمية، بصمات اصابع المفجر الحقيقي تعود الى احمد بن تيمية، في كتابه كتاب أسلحة الدمار الشامل منهاج السنة توجد 62 فتوى بتكفير الشيعة، ونقلت وكالة رويترز عن

الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن “من بين الضحايا نساء وأطفالا”. وكان رحيمي أوضح مساء السبت أن الانفجار وقع “في صالة شار دبي لحفلات الزفاف في غرب كابل”، دون أن يتمكن من الإعلان عن أي حصيلة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي جثثا متناثرة في قاعة الزفاف، وقال المسؤولون إن المهاجم استهدف منطقة استقبال الرجال، بيانات التنديد التي صدرت من دول الخليج الحاضنة والناشرة الوهابية الغاية الكذب ولو كانت دول الخليج صادقة في محاربة الارهاب لإعادة النظر في عقائد وفتاوي ابن تيمية فهو منبع الارهاب والقتل والتفخيخ للاسف ماحدث في كابل حلقة من مسلسلات طويلة تستهدف الشيعة وبكل مذاهبهم واينماوجدوا نحن نعيش بعالم ينظر بنظرة عوراء يقف مع الذباحين والجلادين لقتل الضحايا عالم فقد إنسانيته نسال الله الرحمة والمغفرة للضحايا واللعنة والخزي والعار للقتلة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي