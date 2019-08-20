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حوار اوكسترالي بالكلمات

حوار اوكسترالي بالكلمات

نبيل عودة

نمر الهواري

– سجل الناصرة يفيض بالحكايات الشعبية

– أتذكر شخصيات لم تمح من الذاكرة

– ماذا يقول اسم نمر الهواري لأبناء الناصرة؟

– انسان خفيف الظل أسرت حكاياته الصغار والكبار.

– كان سوق الناصرة مسرحه المتجول.

– من أجمل أقواله: يا رب تموت كل الأطباء وتهدم كل المستشفيات عشان ما يبقى ولا مريض.

عاشق النهر

– آه لو عرف الناس الفرق بين المستنقع والنهر

– المستنقع يكبر بالفساد

– والنهر يتدفق بالخير

يروي الأرض العطشى

ويطهر الناس.

آخر كلام

– بين الأحبة لا ينتهي الكلام

– يحلق كالفراشات فوق الزهور

– يطير كالعصفور حين يغادر عشه

– يجعل للعيون لغة من الروح

– لغة تنبض مع دقات القلب العاشق.

أحزاب

– انتخابات الكنيست على الأبواب

– كالفطريات تكاثرت الأحزاب

– في كل بيت صار حزبان

– في كل حارة أربعة أحزاب

– صار لكل فرد منا حزبان.

– واحد لشرب القوة والثاني لنشر الشقاق.

مجانين

– من المجنون الانسان ام المسدس؟

– ربما القانون؟

– ربما القلم؟

– ربما الفن؟

– ربما حرية الكلام؟

– ربما كل الناس؟

– ربما الجنون؟

– بس انا مش مجنون!

اوجاع أبدية

– لماذا ولد المسيح بمغارة؟

– لم يستقبل في بيت.

– هل اللاسامية كانت السبب؟

*****

– رجال الدين عملوا من ولادته تجارة.

– واهلك يا مسيح عادوك وصلبوك

– وتطلب المغفرة لمن قتلوك؟

– واحنا بأرضنا صرنا غرابه.

– حقا من مغارتك خرجت البشارة

– الدين لله وليس للتجارة

والحق يؤخذ ولا ينام بمغارة.

كل يوم منسمع خبر

– الدم صار بثمن رصاصة

– او بطعنة خنجر

– صرنا نمشي وننتظر رصاصة

– ربما دورنا لم يحن بعد؟

– الخالق غائب والشرطة في خبر كان

– ونحن في بحر النسيان

– ننتظر رصاصة

بقرة ارض الميعاد

– بقرتنا حلوب

– مرعاها مسلوب

– القهر صهرها

– الخوف هزمها

– الجوع اوقعها

– كانت نطاحه

– رثتها النواحة

(مع الاعتذار لبقرة الشيخ امام)

الولد

– الفار يرعب الأسد

– لأن البلد يحكمها ولد

– حكم قراقوش

– وسياسة قراقيش

– وخلطة وحوش

– ونظام مفيش

nabiloudeh@gmail.com

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