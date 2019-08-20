حوار اوكسترالي بالكلمات
نبيل عودة
نمر الهواري
– سجل الناصرة يفيض بالحكايات الشعبية
– أتذكر شخصيات لم تمح من الذاكرة
– ماذا يقول اسم نمر الهواري لأبناء الناصرة؟
– انسان خفيف الظل أسرت حكاياته الصغار والكبار.
– كان سوق الناصرة مسرحه المتجول.
– من أجمل أقواله: يا رب تموت كل الأطباء وتهدم كل المستشفيات عشان ما يبقى ولا مريض.
عاشق النهر
– آه لو عرف الناس الفرق بين المستنقع والنهر
– المستنقع يكبر بالفساد
– والنهر يتدفق بالخير
يروي الأرض العطشى
ويطهر الناس.
آخر كلام
– بين الأحبة لا ينتهي الكلام
– يحلق كالفراشات فوق الزهور
– يطير كالعصفور حين يغادر عشه
– يجعل للعيون لغة من الروح
– لغة تنبض مع دقات القلب العاشق.
أحزاب
– انتخابات الكنيست على الأبواب
– كالفطريات تكاثرت الأحزاب
– في كل بيت صار حزبان
– في كل حارة أربعة أحزاب
– صار لكل فرد منا حزبان.
– واحد لشرب القوة والثاني لنشر الشقاق.
مجانين
– من المجنون الانسان ام المسدس؟
– ربما القانون؟
– ربما القلم؟
– ربما الفن؟
– ربما حرية الكلام؟
– ربما كل الناس؟
– ربما الجنون؟
– بس انا مش مجنون!
اوجاع أبدية
– لماذا ولد المسيح بمغارة؟
– لم يستقبل في بيت.
– هل اللاسامية كانت السبب؟
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– رجال الدين عملوا من ولادته تجارة.
– واهلك يا مسيح عادوك وصلبوك
– وتطلب المغفرة لمن قتلوك؟
– واحنا بأرضنا صرنا غرابه.
– حقا من مغارتك خرجت البشارة
– الدين لله وليس للتجارة
والحق يؤخذ ولا ينام بمغارة.
كل يوم منسمع خبر
– الدم صار بثمن رصاصة
– او بطعنة خنجر
– صرنا نمشي وننتظر رصاصة
– ربما دورنا لم يحن بعد؟
– الخالق غائب والشرطة في خبر كان
– ونحن في بحر النسيان
– ننتظر رصاصة
بقرة ارض الميعاد
– بقرتنا حلوب
– مرعاها مسلوب
– القهر صهرها
– الخوف هزمها
– الجوع اوقعها
– كانت نطاحه
– رثتها النواحة
(مع الاعتذار لبقرة الشيخ امام)
الولد
– الفار يرعب الأسد
– لأن البلد يحكمها ولد
– حكم قراقوش
– وسياسة قراقيش
– وخلطة وحوش
– ونظام مفيش
nabiloudeh@gmail.com