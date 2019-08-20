رباعيات في زمنٍ خائب
جميل حسين الســــاعدي
آهِ يا شعبــــي الـذي يحكمــــــــــهُ
دائما إمّـــــا طغـاةٌ أو لصـــــوصْ
بلغــــتْ أعلــــى الأعالـــــي أمُـمٌ
فلماذا أنتَ فـــي الوحـلِ تغـــوصْ
***
أمسِ قدْ عُــــدتُ لألقى وطنـــــي
عُدتُ كيْ أقضيَ أعوامي الأخيرة
حينمـــا لــمْ يجدوا مالاًمعـــــــــي
أنكرونــي كلّهمْ حتّى العشيــــــرة
***
وطنــي أصبحَ منفــــــىً وأنـــــا
ضقتُ ذرعاً منْ زمانٍ بالمنافـــي
مثلما قـــــــــد جئتـــهُ فارقتـــــــهُ
مثلً نهْــرٍ سـائبٍ دونَ ضفـــــافِ
***
لا تسلنــي عن حياتي الآتيـــــــة
فهْــيَ صنْــوٌ للحيــــــاةِ الماضية
عوّضونـــا بلصــوصٍ بعدمـــا
حكّموا فينـــــا زمـــــاناً طاغية
***
أيّـــها الشـــاعرُ هــذا قـــــــدرٌ
ليسَ منهُ مِنْ مفــرٍّ أو محيصْ
عُدْ إلــى نفســكَ واتركْ عالماً
ليسَ فيـهِ لضيــاءٍ مِنْ بصيصْ
***
برلين السابع عشر من تموز للعام 2019