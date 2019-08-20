رباعيات في زمنٍ خائب

جميل حسين الســــاعدي

آهِ يا شعبــــي الـذي يحكمــــــــــهُ

دائما إمّـــــا طغـاةٌ أو لصـــــوصْ

بلغــــتْ أعلــــى الأعالـــــي أمُـمٌ

فلماذا أنتَ فـــي الوحـلِ تغـــوصْ

***

أمسِ قدْ عُــــدتُ لألقى وطنـــــي

عُدتُ كيْ أقضيَ أعوامي الأخيرة

حينمـــا لــمْ يجدوا مالاًمعـــــــــي

أنكرونــي كلّهمْ حتّى العشيــــــرة

***

وطنــي أصبحَ منفــــــىً وأنـــــا

ضقتُ ذرعاً منْ زمانٍ بالمنافـــي

مثلما قـــــــــد جئتـــهُ فارقتـــــــهُ

مثلً نهْــرٍ سـائبٍ دونَ ضفـــــافِ

***

لا تسلنــي عن حياتي الآتيـــــــة

فهْــيَ صنْــوٌ للحيــــــاةِ الماضية

عوّضونـــا بلصــوصٍ بعدمـــا

حكّموا فينـــــا زمـــــاناً طاغية

***

أيّـــها الشـــاعرُ هــذا قـــــــدرٌ

ليسَ منهُ مِنْ مفــرٍّ أو محيصْ

عُدْ إلــى نفســكَ واتركْ عالماً

ليسَ فيـهِ لضيــاءٍ مِنْ بصيصْ

***

برلين السابع عشر من تموز للعام 2019