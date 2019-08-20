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رغم اصابة مدنيين .. تركيا تقول انها “حيدت ارهابيين” في اقليم كوردستان

اعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الاثنين عن “تحييد” عناصر من حزب العمال الكوردستاني في غارات جوية على مواقع الحزب بمنطقة جبال قنديل في اقليم كوردستان العراق.

وأوضحت الوزارة، أن الغارات استهدفت مخابئ وملاجئ ومرابض أسلحة عائدة للمنظمة، وأسفرت عن تحييد 5 عناصر من الحزب.

وشنّت المقاتلات الحربية التركية في وقت سابق من صباح اليوم قصفا استهدف قرية تابعة لناحية بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وافادت المعلومات الواردة ان القصف استهدف منزلاً في قرية “بولي” التابعة لناحية “سنگسر” مما ادى الى تدمير المنزل واصابة مدنيين اثنين احدهما جروحه خطيرة.

وكثفت الطائرات التابعة لسلاح الجو التركي خلال الايام القليلة الماضية غاراتها على مناطق في اقليم كوردستان بذريعة استهداف مواقع لحزب العمال الكوردستاني المعارض لنظام أنقرة.

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