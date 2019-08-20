سلطة الطيران المدني تمنع قناة السومرية من دخول مطار بغداد الدولي

٢٠/٨/٢٠١٩

منعت سلطة الطيران المدني وادارة تاكسي بغداد، اليوم الثلاثاء، كادر قناة السومرية من دخول ساحة عباس بن فرناس لاداء واجبه في التغطية الاعلامية.

مراسل قناة السومرية الزميل هشام وسيم قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، “إنه و الزميل المصور حيدر ابراهيم توجها صباح اليوم، الى ساحة عباس بن فرناس ومطار بغداد الدولي لغرض التغطية الاعلامية حول نشاطات المطار واجراءاته الجديدة”، وتابع قائلا، إن اشخاصا من سلطة الطيران المدني وشخص اخر من ادارة تاكسي بغداد منع الكادر من دخول ساحة عباس بن فرناس لاداء واجبهم في التغطية الاعلامية، رغم استحصال الموافقات المسبقة قبل التصوير.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تدين تكرار حالات المنع المخالفة للدستور والقوانين العراقية التي يتعرض لها الاعلاميين من قبل المؤسسات كافة، و تطالب ادارة سلطة الطيران المدني و ادارة المطار ببيان موقفها من حادثة المنع والحد منها.