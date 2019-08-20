صحة الكرخ / إجراء (504) عملية غسل كلوي في مستشفى المحمودية العام خلال شهر

اعلنت مستشفى المحمودية العام عن إجراء (504) عملية غسل كلوي في وحدة الغسل الكلوي (مركز الامل) خلال شهر تموز من العام الجاري من خلال الاحصائيات الرسمية المقدمة من قبل ادارة المستشفى

ذكر ذلك مدير مستشفى المحمودية العام الدكتور (محمد امير العبادي) أن وحدة الغسل الكلوي مركز الأمل سجلت خلال شهر تموز إجراء (504) عملية غسل كلوي للمرضى الراقدين و الداخلين إلى الوحدة بواقع (322) غسل صباحي و (182) غسل مسائي بمعدل (10 – 15) عملية غسل كلوي في اليوم الواحد

و اضاف العبادي تحتوي وحدة الغسل الكلوي (5) اجهزة خاصة بإجراء عمليات الغسل الكلوي للمرضى الراقدين في وحدة الكلية و (3) اجهزة خاصة بالفيروسات

و بين مسؤول وحدة الغسل الكلوي ( مركز الأمل ) إلدكتور (خالد عبد الواحد) ان وحدة الكلية تضم (5) أسرة و ملاك طبي و صحي متخصص يتكون من (19) موظف من الملاكات التمريضية والصحية العاملة في المركز يكون عملهم على شكل وجبات متناوبة من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى العجز الكلوي و يوجد طبيب أخصائي للإشراف على المرضى الداخلين في الوحدة .

اعلام صحة الكرخ