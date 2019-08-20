كوردستان: بغداد تقطع من ميزانيتنا بمايزيد على قيمة 250 الف برميل نفط يوميا

اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان الاستحقاق المالي وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية تبلغ 12.84 تريليون دينار، مستدركا ان بغداد ترسل مامجموعه 5.44 ترليون دينار فقط خلال العام.

وقال جوتيار عادل ان المبلغ الذي يستقطع من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية اكبر بكثير من الواردات التي يتحصل عليها الاقليم من بيع 250 الف برميل من النفط يوميا.

واوضح عادل ان اقليم كوردستان مستعد لتسليم تلك الكمية من النفط الخام الى بغداد.

وقال عادل في جزء اخر من تصريحاته ان المبلغ الذي يستقطع من حصة الاقليم سنويا هو 7.39 تريليون دينار، مؤكدا ان حكومة الاقليم وجهت طلبا لبغداد بهذا الصدد.

وتابع انه لحسن الحظ ان هناك تفهما ايجابيا تجاه هذه المسألة، حسب قوله.