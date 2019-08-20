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مصادر امريكية: حزب الله سيشارك مع سوريا وميلشيات عراقية بالحرب بين امريكا وايران

كشف مصادر صحف أميركية ـ وديبلوماسية في واشنطن ـ ومصادر لبنانية مطلعة، اهم ما دار بين مسؤولين من الولايات المتحدة، و رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال زيارة الاخير الى امريكا.

وتوقعت تلك المصادر مشاركة حزب الله اللبناني في الحرب بين امريكا وايران في حال اندلاعها.

ونقلت صحيفة “الديار اللبنانية” في عددها الصادر اليوم الاثنين “النقطة الهامة” التي تناولها الحريري مع وزير الخارجية اللبناني هي ان “رئيس حزب الله هو العدو الأول بالنسبة للولايات المتحدة وانه سيشارك في أي حرب تجري بين الولايات المتحدة وايران. وهذا يعني ان حزب الله سيقصف إسرائيل ويتعاون مع سوريا ومع قوات شيعية عراقية “.

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