من اجل مبلغ زهيد .. شخص يقتل عامل محطة وقود بالسليمانية والسلطات تعتقله

اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية يوم الاثنين عن القاء القبض على شخص اقدم على قتل عامل محطة وقود وسرقة مبلغ مالي منه في قضاء جمجمال.

وتداولت صفحات ومدونون في اقليم كوردستان امس الاحد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا فيديوا مأخوذا من كاميرات المراقبة يظهر شخصا يركب دراجة نارية يطلق النار من سلاح نوع مسدس على شاب يعمل في محطة وقود في ناحية “شورش” التابعة للقضاء المذكور ويرديه قتيلا في الحال ويسرق منه مبلغا من المال لا يتجاوز 200 الف دينار عراقي.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، ان الاجهزة الامنية في جمجمال تمكنت في الساعة الرابعة فجرا وعلى طريق “چـرمووسیت” في ناحية “شورس” من القاء القبض على (سامان محمود امين) المتهم بقتل عامل الوقود (زانا كامل).

وبحسب الاسايش فان المتهم من سكنة ناحية “سمود” التابعة لقضاء “كلار” قدم ضيفا على جمجمال، و وفق التحقيقات الاولية اعترف باقترافه جريمة القتل للسرقة.