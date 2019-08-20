(من وراء الكفائي..هم وراء الكوارث)..(اذا الفتوى سبب محاربة الارهاب فلا خير فيك وبالفتوى)

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما تكون الفتوى..سببا لمحاربة الارهاب.. (فاعلم لاخير فيك ولا بالفتوى).. اقول لك السبب (فعندما انسان لديه عرض.. وعرضه لا يدافع عنه..الا بفتوى).. ماذا تقول عنه؟؟ بمعنى (رجل جاء يريد ان يستبيح زوجتك.. فلا تدافع عن زوجتك..الا بفتوى؟؟ ولكن بدون فتوى تسلمه عرضك حتى يفعل بها مثلا)؟؟ اجل الله المطلعين؟؟ فاين الوطنية اذا كان دافعك للقتال ضد الارهاب (فتوى)؟؟ اين الغيرة والشرف (اذا كان دافعك للقتال فتوى)؟؟ من وراء الفتوى..وراء كل ازماتنا..لانهم لم يربون المجتمع على اسس صحيحة بل على الخنوع .. فالامريكي والياباني والماليزي والكوردي الجنوبي لايحتاجون لفتوى حتى يدافعون عن ارضهم واعراضهم ومقدساتهم..

وتذكر بان هذه المرجعية التي يهيمن عليها (لوبي ايراني لبناني).. بالنجف..هي من دعت لانتخاب هؤلاء السياسيين الفاسدين واحزابهم وتياراتهم ومنظماتهم بعد عام 2003 القادمين من ايران وسوريا ولندن وبيروت.. وبعد ان فاح فسادهم.. ادعت المرجعية بسد بابها بوجوههم بخداع للراي العام الشيعي العربي، ولا نعلم لماذا لم تدعو للخروج ضدهم..كما دعت للخروج لانتخابهم ؟؟ ثم لماذا تسد الباب بوجوههم ولكن تستقبل السياسيين الايرانيين ومسؤوليهم الذين يدعمون هؤلاء السياسيين الفاسدين التي تدعي المرجعيةانها سدت الباب بوجوههم؟

وهذه المرجعية نفسها من سلمت عشرات الاف من المتطوعين الشيعة الكفائيين.. لشبكة العنكبوت الايرانية .. لهيئة حشد ايرانية الولاء عراقية التمويل.. يقودها حصرا (الموالين لبدعة ولاية الفقيه الايرانية) كقاسم سليماني وهادي العامري وابو مهدي المهندس الملطخة ايديهم بدماء العراقيين لسنوات بالثمانينات واقصد (بدماء الجنود العراقيين الشيعة الذين زجهم صدام قسرا للحروب ووضع فرق الاعدامات خلفهم) لياتي امثال هادي عامري وبدر بقتلهم على الجبهات.. تقربا بكل جحشنة لحاكم ايران خميني.. والاخطر ان فصائل مليشة الحشد تهدد بجر الصراع لداخل العراق في حالة أي حرب بين ايران وامريكا…. .. ضمن استراتيجية ايرانية.. لابعاد الحرب عن الداخل الايراني بكل غطرسة ايرانية.. فاين الذين يدعون ان السستاني الايراني ضد جعل العراق مستعمرة ايرانية؟

ورد على (من يدافع عن المرجعية.. التي خنثت الشيعة بالعراق لسنوات..)..

فيقولون لك (انتم الذين تعارضون الفتوى؟؟ ماذا فعلتم لمجابهة داعش)؟؟ نقول ..بعد ان خنثت المرجعية.. الشيعة بالعراق .. لسنوات.. يسالون .. ( انته وغيرك وين جان قبل فتوى جان قاتلت والمرجع ما انطه فتوى)؟؟

جوابنا/ الله اكبر.. هل تعلم بعد عام 2003..نحن اول من رفعنا شعار (توازن الرعب الطائفي) واستهداف الحواضن للارهاب.. واتهمنا من قبل المرجعية (بالطائفية..).. ودجنت المرجعية العجمية الايرانية.. الشيعة العرب بالعراق.. تحت شعار لو قتل نص الشيعة لا تردوا..ولو ابيدت محافظة شيعية فلا تردوا.. بنفس الوقت (لم تخرج من المرجعية اي فتوى او بيان ضد القاعدة.. ولم تجرم المرجعية السستاني .. القاعدة.. ولم تدعو لقتالها.. ) وهذا يتزامن (مع دعم ايران لحليفها بشار الاسد الذي يدعم الارهاب والقاعدة والبعث بالعراق).. فصدقني لو الشيعة لا تتبع مراجع عجم ..يمثلون الفوقية وعدم المبالات بدماء الشيعة العرب..لما تجرأت اصلا داعش على استهداف الشيعة العرب والشيعة باي مكان,,.

واسال: هل يعلم هؤلاء.. بان بعد عام 2003 واستهداف الشيعة بالعراق.. ذهبت عشائر الشيعة العرب للمرجعية.. حسب المعتقد الشيعي (باخذ راي المرجعية بالقرارات المصيرية).. لتخبر هذه العشائر المرجعية (بانها سوف ترد على حواضن السنة والقاعدة.. فجاء رد المرجعية.. (السنة انفسنا)؟؟ و لو قتل نص الشيعة لا تردوا)..وكأننا نحن الشيعة بالعراق جراد وغنم وليس بشر.. اما بخصوص السنة .. فعشائرهم ليس لديهم مرجعية (تخنثهم) .. بالعكس.. مشايخهم على باطلهم اقوياء.. ونحن على حقنا كشيعة عرب.. (المرجعية ضعفاء متهاونين.)..

مختصر القول:

من خنث مجتمع (بلو قتل نص الشيعة لا تردوا.. ولو ابيدت محافظة شيعية فلا تردوا).. ونقصد المرجعية .. للسستاني..بعد عام 2003.. ولا نسى مقتدى الصدر يقف مع الارهاب السني بشعار مشبوه.. اخوان سنة وشيعة.. ويتم اتهم كل من يريد الدفاع عن الشيعة بالطائفية ..والعميل لامريكا.. وبعد سنوات خنع الشيعة.. واصبح الارهاب ضدهم عادي..

ولمجرد وثيقة الموصل لداعش بالوصول للنجف وكربلاء عام 2014 بالموصل.. يصدر فتوى الكفائي لان النار بدأت تهدد بيوت المراجع ونساءهمم ودهاليزهم المالية بالنجف.. وكربلاء..

فادعو العشائر الشيعية العربية.. اذا تريد ان تقلد المرجعية فلتقلدها ولكن بقضايا العرض والدفاع عن الارض والدم.. (لا تؤخذ راي المرجعية فيها).. فالعشائر تتقاتل فيما بينها على (بقرة تجاوزت على ارض عشيرة اخرى).. فلماذا تاخذ راي المرجعية بالقتال للدفاع عن النفس والعرض والارض التي تهدد الشيعة العرب بارض الرافدين..فالوعي الشيعي العربي بارض الرافدين.. يضعف المرجعية عكس ما يتصور الكثيرين.. وهذا يتطلب منا (اقامة اقليم وسط وجنوب) لنحمي انفسنا من شرور غيرنا.. وبنفس الوقت جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك المرجعية وصايتها ووصاية ابناء واحفاد المراجع ذوي الاصول الاجنبية عن رقابنا.. ومصيرنا..

وخاصة ان الشعوب الحية تستفاد من تجاربها.. فلا ينفع طرد المراجع العجم واللبنانيي الاصل من العراق.. لان بالعقود الماضية حصل ذلك .. .. الحل هو بجعل النجف دولة كالفتيكان واقصد مدينة النجف..كما فعل الكاثلويك بالعالم مع الفتيكان.. (لان كلما تطردهم يعودون.. ويزدادون قوة) ولكن ان جعلت مدينة النجف دولة كالفتيكان.. تحد من هيمنتها ووصايتهم على الشيعة العرب بمنطقة العراق..

ونحذر .. .. بهؤلاء المراجع العجم والمدينيين.. لا نبني دولة.. بل مطينة..

فاذا بحث اي نظام حكم باي دولة عن رضى امثال هؤلاء (الغرباء بالعراق).. الذين يتبعهم (الباحثين عن الطقوس من لطم ومشي وزيارات وبناء حسينيات وتخصيص مليارات للاوقاف لولائم وعزائم وجوامع وحسينيات وايفادات.. وتعطيل الدولة بالمناسبات المذهبية التي لا تنتهي.. ..الخ).. فهذا يعني نهاية الامم والدول.. فهؤلاء امثالهم يجب ان يوضعون (بحجر صحي).. فعندما الدولة تركن هؤلاء جانبا.. وتبحث عن رضى (الواعين من الشيعة العرب).. سنبني دولة (راقية ككوريا الجنوبية صناعيا وتكنلوجيا.. ومثل دبي رفاهية).. فداعش بني بالمتخلفين من دونية المجتمع السني.. والعراق منذ 16.. يتحكم به امثال هؤلاء من عمائم واذلائهم الذي يسوقونهم سوق الغمان والغلمان والطليان ..

فبالتاكيد.. بقاء البلد تحت وصاية عمائم عجم ولبنانيين وابناءهم واحفادهم.. واحزاب اسلامية ومليشيات موالية لدولة اجنبية ايران.. وهيمنة احزاب سنية فاسدة تبيع الغالي والنفيس من اجل ملذاتها ..وتتحالف مع الشيطان من اجل مصالحها الشخصية.. وهيمنة احزاب كوردية همها استقلال كوردستان وحصتها من الثروة.. كل ذلك لن يؤدي بنا الا الى كوارث فوق الهاوية التي نحن فيها ..اليس كذلك؟

وتذكروا بان اساس ضعفنا كشيعة..بان مراكز اتخاذ القرار يهيمن عليه (المراجع العجم)..

ففي مصر مثلا.. مشيختهم السنية (مرجعيتهم).. الازهر هم مصريين والشعب المصري سني .. أي لا تناقض بين مشيختهم وشعبهم.. وفي ايرن مرجعيتهم (قم) ايرانية بمراجعها.. للايرانيين داخل ايران.. أي لا تناقض بين قم والايرانيين.. ولكن بالعراق هناك تناقض حد الخراب والدمار.. (المرجعية التي تهيمن بالنجف اجنبية.. ايرانية لبنانية.. ).. بالمقابل الشيعة هم باغلبهم هم شيعة عرب.. اضافة لاكراد وتركمان وشبك.. شيعة.. لا ينتمي (ال الصدر ولا ال السستاني) لابناء المكونات العراقية العشائرية ولا لابناء وسط وجنوب وقبائلهم..

بالمحصلة.. نعاني خاصة كشيعة عرب .. من (الاغتراب الفكري)

فالاسلاميين الشيعة.. بالعراق.. قياداتهم (ايرانية.. السستاني وخامنئي وخميني..وقاسم سليماني.. والولائية.. وولاية الفقيه).. ولبنانية (ال الصدر ومقتدى الصدر اللبنانيي الاصل باعترافهم).. والشيوعية (روسية .. استالين ..ولينين.. ).. او (صينية.. الماوية..ما تسي تونغ).. القوميين العرب.. بالعراق.. قياداتهم (مصرية جمال عبد الناصر المصري.. الناصرية.. وسورية ميشل عفلق السوري.. البعثية).. والاسلاميين السنة ..بالعراق..قياداتهم.. (مصرية .. قطب وحسن البنا والاخوان المسلمين.. وايمن الظواهري والقاعدة ).. فما بقى لنا من عراقية ووطنية بعد ذلك؟ كل هؤلاء عدوهم واحد (انتماء الكوردي لكوردستان.. والشيعي العربي لوسط وجنوب.. والسني العربي للمثلث الغبي).. فالانتماء للارض والمكون (الشعب).. سد منيع امام الافكار المستغربة والغربية التي ذكرناها سابقا.. لذلك نجد تامر هؤلاء على (عبد الكريم قاسم رحمه الله..).. اقصد القوميين العرب والاسلاميين والمرجعية العجمية اللبنانية..

ونحذر من الذين يقولون للشيعة العرب.. (لا تحلم.. بقيام دولة لك)..

لانهم يدركون (لان ان حلمت.. للمستقبل.. سوف تقلب الحاضر).. ,وهذا يهدد عروش الفاسدين والظالمين.. ان حلمت بدولة لك بمنطقة اكثريتك.. يعني (مزقت خرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو).. الاستعمارية.. ان حلمت (بدولة نزيهة.. وسعيت لتحقيق ذلك..يعني انك تجاوزت المرجعية وايران والقوى السياسية).. وهذا يعتبرون انقلاب على (الاصنام وتاج راسك وخط احمر)..

(فيستكثرون على الشيعة العرب.. ان يحلمون بان يكون لهم دولة)؟؟

واليس الناجحين اساس نجاحهم حلم.. حلم بان يكون طبيب.. بصغره.. فاصبح طبيب بكبره

وحلم ان يجد له وطن بديل.. فهاجر.. واصبح مواطن بدولة اخرى ..اليس اليهود على باطلهم اسسوا دولة من لا شيء.. ونحن على حقنا كشيعة عرب يراد ان نحرم من حقنا بدولة.. فحلم هرتزل بقيام دولة لليهود.. فالف كتاب (الدولة).. فاصبح منار لليهود وفعلا تاسست دولة بعد وفاة هرتزل بعشرات السنين..

وحلم ان يصل الانسان للفضاء.. وفعلا وصل الانسان للفضاء.. فلماذا يحق للملايين ان يهاجرون ويكون لهم وطن غير وطنهم.. في حين يستكثر علينا ان يكون لنا وطننا بداخل ارضنا.. ومستقل لنا..عن اعداءنا ومن يريد الانفصال عنا..فلماذا تستكثر على الشيعة العرب ان يكون لهم دولة؟ فاليس حلمنا .. خير من جحيمكم الذي تريدون ان نعيش فيه للابد نحن واجيالنا .. بظل عراقكم الواحد المازوم مع كورد يريدون الاستقلال.. ومثلث سني مقبرة للشيعة.. ومحيط عربي سني معادي.. وتغول واطماع ايرانية لعينة..

ونصرخ مجددا.. بان ازمتنا .. (بعدم وجود سياسيين طائفيين بالعراق)..والادلة:

1. لو كان هناك سياسيين طائفيين بالعراق…. لطالبوا فورا بتطبيق الاقاليم الثلاث الفدرالية.. الم يطالب القوميين العرب بتاسيس دول للشعوب التي تسمى عربية؟؟ الم يؤسس الشيعة الاذاريين دولة لهم جمهورية اذربيجان العلمانية؟ اليس الشيعة الفرس اسسوا دولة لهم ايران؟ سواء بعهد الشاه وما بعدها؟

2. لو كان للشيعة بالعراق سياسيين ومسؤولين طائفيين..لجلبوا الخير لطائفتهم.. فالمسؤول الشيعي كان جلب الاموال للشيعة بوسط وجنوب.. والسني العربي جلبها للمثلث السني..اي لو كان لدينا طائفيين لكان وسطوجنوب (مثل دبي).. و(المثلث السني العربي) مثل (ابو ظبي) او على الاقل كلاهما مثل (كوردستان)..

فمتى يكون لنا كشيعة عرب سياسيين طائفيين ..علما الموجودين بالحكم اليوم.. سراق الطائفة وخونة الطائفة وقتلت الطائفة..

من ما سبق..ما هو الحل.. الجواب (وصاية وادارة دولية)..

والدليل: السؤال.. هل الوضع الحالي سوف يعمل على تحسين شيء.. الجواب كلا.. فالاوضاع تتدهور اكثر.. نفس الاحزاب الفاسدة والاجندات الاقليمية الطامعة.. والتي لا يهمها لو حرق كل شيء المهم مصالحها الحزبية واجنداتها الاقليمية.. والنظام السياسي يتقوى بمظاهرات تقودها اجنحة سياسية من داخل العملية السياسية نفسها بمهزلة كالصدريين والشيوعيين فافرغوا المظاهرات والمعارضة من محتواها.. والمسخرة بان من يطرح تشكيل (حكومة انقاذ وطني التي يدعو لها اياد علاوي وغيرهم من سياسيين هم اصلا جزء من منظومة الفساد المالي والاداري ودعائم العملية السياسية الفاسدة والنظام السياسي المتهرئ)..

مما يؤكد ان الادارة الدولية ضرورة.. :

1. محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري منذ عام 2003 واسترجاع الااموال لخزينة مخصصة للاعمار..

2. ثلاث قواعد عسكرية دولية “امريكية” بالجنوب لمواجهة تغول ايران.. والثانية بالغربية لمواجهة اي مخاطر لسونومي سني طائفي كداعش.. والثالثة في كوردستان لمواجهة اي ردات فعل اقليمية وداخلية لاي نشاط كوردي بالاستقلال..

3. مشروع شبيه بمشروع مارشال.. لنهوض القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالعراق.. لمدة 5 سنوات..

4. حصر التعامل مع اي شركة من شركات العالم الثالث .. وحصر الشركات بالدول المتقدمة بالعالم في العراق (لان نسبة كبيرة من الفساد سببها شركات دول غير رصينة ووهمية من ايران ومصر وتركيا وسوريا والاردن والصين)..

5. فدرلة العراق لثلاث اقاليم فدرالية..

6. اقامة سور كونكريتي بين العراق وسوريا خاصة ومع دول الجوار..للحد من المليشيات وتهريب المخدرات ..والاهم منع اي مساعي لتمييع الحدود من قبل التنظميات الارهابية والمتطرفة والاسلامية والقومية.. وكذلك من قبل دول الجوار الطامعة بارض الرافدين..

هذا بعض من فيض..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم ..