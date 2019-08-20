هيفاء وهبي تعلق على اعتزال إليسا .. اللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي !

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن عدم رضاها عن قرار اعتزال الفنانة اللبنانية إليسا، موجهة إليها كلمات من الدعم ، ومطالبة إياها بالتراجع عن قرارها.

وقالت وهبي على حسابها بموقع تويتر، مخاطبة إليسا: «لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار».

وأضافت وهبي في محاولة لدعم إليسا: «انتصرت على ظروف أصعب يا إليسا».

وحثت وهبي الفنانة إليسا على مواصلة رحلتها الفنية، وقالت: بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي!»

وكانت إليسا قد فاجأت جمهورها، عندما أعلنت أنها ستعتزل وأن ألبومها الذي تقوم بتسجيله الآن هو الأخير في حياتها المهنية ، مشبهة الوسط الفني بـ«المافيا».

وكتبت إليسا في تغريدة على حسابها في موقع تويتر: «أعكف على إعداد هذا الألبوم الجديد بالكثير من الحب والشغف ، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب مكلوم ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في بيئة عمل مشابهة للمافيا. لا يمكنني أن أكون مبدعة بعد الآن».

ولم توضح إليسا أسباب اعتزالها كما لم تجب على أسئلة الكثير من متابعيها على التغريدة التي كتبتها، لكنهم أعربوا عن حزنهم من قرارها.