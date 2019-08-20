وفاة واصابة نحو 25 الف عراقي بحوادث سير خلال 6 اشهر

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، عن احصائية خاصة بحوادث السير في العراق.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي إن المفوضية أشرت ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث الطرق بسبب انعدام متطلبات السلامة وفي السيارات المستخدمة من قبل المواطنين وقدم الطرق.

واضاف ان عدد حوادث السيارات للنصف الأول من عام 2019 بلغ 2518 حادثا نتج عنها وفاة 2613 وجرح 21953 مواطنا.

وطالب الغراوي “بشكل عاجل مديرية المرور العامة بتطبيق متطلبات السلامة في السيارات ومطابقة معايير السلامة في السيارات المستوردة ومتابعة اعمار السائقين ووضع غرامات مالية عالية وعقوبات رادعة للحد من سرعة السياقة، كما نطالب امانة بغداد ووزارة الإسكان والاعمار والبلديات العامة وكافة المحافظات بإعادة تأهيل الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية فيها”.