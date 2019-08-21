إيران تعلن افتتاح اربعة منافذ حدودية رسمية مع اقليم كوردستان

اعلن القنصل الايراني العام في محافظة السليمانية مهدي شوشتري، عن موافقة بلاده على افتتاح اربعة منافذ حدودية جديدة مع اقليم كوردستان.

ونقلت وكالة “مهر” الايرانية شبه الرسمية عن شوشتري قوله “نعمل على فتح اربعة منافذ حدودية مع اقليم كوردستان”، منوها الى ان تلك المنافذ التي سيتم افتتاحها ستكون الى الجانب المحاذي للحدود مع محافظة السليمانية.

وكان نائب محافظ حلبجة كاوه علي كريم قد اعلن يوم السبت ان ايران وافقت رسميا على جعل منافذ “كيلي وشوشمي وطويلة والشيخ صالح وبشته” منافذ دولية تجارية وسياحية، مضيفا ان من المقرر ان يقوم الجانبان العراقي والايراني قريبا بعقد اجتماع مشترك بشأن هذه المسألة.