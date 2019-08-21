إيران: لولا مبادرة الحرس الثوري لكان مصير العراق وسوريا غير ما هو عليه الآن

قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان، انه لولا تدخل الحرس الثوري في الوقت المناسب في التصدي للمجاميع المسلحة لكان وضع العراق وسوريا غير ما هو عليه حاليا.

وقال العميد بوردستان في كلمة له خلال البرنامج التاسع لاحياء “ذكرى الشهداء في مدينة (قم)” انه “لو لم تكن شجاعة الحرس الثوري وتشخيصه للعدو ومبادرته في الوقت المناسب لكان مصير العراق وسوريا غير ما هو عليه الان ، اذ ان قوات الحرس دخلت الساحة في الوقت المناسب وادت مسؤوليتها التاريخية بجدارة”.

ونوه الى انه “يتم رصد جميع التهديدات داخل البلاد والحدود والمنطقة وخارجها جوا وبرا وبحرا من قبل خبراء الاستخبارات ويتم اتخاذ واعداد الطاقات الدفاعية اللازمة بما يتناسب مع هذه التهديدات”.

وتابع العميد بوردستان أن “ايران سوف لا تُباغت وفيما لو ارتكب العدو اي عدوان فسيتلقى من قواتنا المسلحة ردا يجعله نادما على فعلته، والمثال على ذلك هو اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة “غلوبال هاوك” من على ارتفاع 62 الف قدم بواسطة منظومة دفاع جوي وطنية الصنع”.