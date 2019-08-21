استثمار أربيل تكشف عن زيادة في الحجم وتنوع في القطاعات

كشف مدير عام الاستثمار في محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، عن زيادة حجم الاستثمارات في المحافظة مقارنة مع مدن الإقليم الأخرى والعاصمة العراقية بغداد، إضافة إلى تنوع القطاعات التي يتجه إليها المستثمرون في المحافظة.

وقال سامان عرب : «تم منح 33 رخصة استثمار في أربيل منذ بداية العام الجاري وحتى شهر تموز / يوليو الماضي، حيث بلغ مجموع رساميل المشاريع المقدمة حوالي مليار و922 مليون دولار، تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والإسكان والسياحة وغيرها».

وأعرب مدير عام استثمار أربيل عن أمله في أن تصل أعداد رخص الاستثمار الممنوحة في المحافظة إلى 60 رخصة حتى نهاية 2019.

وكشف عرب، أن غالبية أصحاب رؤوس الأموال يفضلون الاستثمار في أربيل، لأنهم يرونها مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً.

بالمقابل، لفت مدير عام استثمار أربيل، إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري، تلقت محافظة السليمانية استثمارات بقيمة 11 مليون دولار، فيما تلقت محافظة دهوك مشاريع واستثمارات بقيمة 540 مليون دولار.

وبالنسبة للسنوات السابقة، أشار عرب إلى أنه في عام 2013 أصدرت محافظة أربيل 33 رخصة استثمار، وعام 2014 أصدرت 25 رخصة، وعام 2015 أصدرت 14 رخصة، وعام 2016 أصدرت 12 رخصة، وعام 2017 أصدرت 10 رخص، وعام 2018 أصدرت 25 رخصة.

وأوضح مدير عام اسثمار أربيل، إلى أن قيمة تلك الاستثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، مشيراً إلى أنه وبالمقارنة مع مدن إقليم كوردستان الأخرى والعاصمة العراقية بغداد، تحتل أربيل المركز الأول في منح رخص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، لافتاً إلى أن ذلك مردّه إلى سياسة حكومة الإقليم في تقديم المساعدة والتسهيلات للمستثمرين وإزالة أية عقبات تعترضهم، إضافة إلى الأمن والاستقرار السائدين في المحافظة، ووجود عدد كبير من القنصليات والممثليات الأجنبية فيها.