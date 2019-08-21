الأحزاب والأطراف الكوردية تعلن مساندتها لحزب الشعوب: أردوغان مصاب بهستيريا كوردستان

زار ممثلو المؤتمر الوطني الكوردستاني(KNK) وعدد من الاحزاب والاطراف السياسية في اقليم كوردستان والصحفيين والمثقفين، اليوم الثلاثاء، مكتب حزب الشعوب الديمقراطي التركي (HDP) في اربيل بهدف اعلان الدعم والمساندة له ضد “احتلال” بلديات المدن ذات الاغلبية الكوردية في تركيا (كوردستان تركيا) واحملات الاعتقالات الجماعية للكورد واعضاء الحزب من قبل السلطات التركية.

وقرأ ممثل الحاضرين فرياد هيراني في مؤتمر صحفي كلمة المؤتر الوطني الكوردستاني واعلن فيها “ان اردوغان وسلطاته ومن اجل التغطية على الهزائم المتكررة التي مني بها في غرب كوردستان (كوردستان سوريا) وجنوبها (اقليم كوردستان)، يقوم بمهاجمة نواب ورؤساء البلديات المنتخبين والناشطين المدنيين في شمال كوردستان (كوردستان تركيا) ويحاول ان ينتقم لتلك الهزائم بهذه الصورة ويهاجم النساء وكبار السن والاطفال في القرى التي تقع على سفح جبل قنديل ومناطق بهدينان”.

واضاف “ان اردوغان بهذه الافعال الوحشية التي يقترفها يرد على الرسالة والمبادرة السلمية التي اطلقها عبدالله اوجلان والتي ابدى فيها استعداده للسلام”، مبينا “ان اردوغان يسعى بكل ما امكنه من قوة ان يقوم بابادة الكورد في كوردستان سوريا وكذلك يسعى لكي لا يبقى في جنوب كوردستان شيء اسمه الكورد وحكومة الاقليم والبرلمان لانه مصاب بهستيريا ولا يطيق سماع اسم الكورد وكوردستان”.

وطالب البيان بـ”وحدة الصف الكوردي وشدد على ان يواجه الكورد الهجمات والحملات الوحشية التي يقوم بها اردوغان لاحتلال البلديات في شمال كوردستان بروح قومية كوردية في جميع اجزاء كوردستان”.

ومن جهته اعلن الرئيس المشترك لمكتب حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في اقليم كوردستان مزين غونش ان “اي هجوم يحصل في شمال كوردستان سيشمل جميع الاجزاء الاخرى لكوردستان في المستقبل”.