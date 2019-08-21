التربية والداخلية والصحة والشباب والرياضة يناقشون مخاطر المخدرات والمنشطات

عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالتوعية بمخاطر المخدرات والمنشطات والحد من انتشارها اجتماعا ضم ممثلين من وزارات الصحة والرياضة والباب والداخلية.

وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية ان الاجتماع خصص لمناقشة امكانية اضافة مواد توعوية بمخاطر المخدرات ضمن المناهج الدراسية، وامكانية التنسيق مع المنظمات في دعم البرامج الخاصة بالتوعية بمخاطر المخدرات واقامت دورات تدريبية للمشرفين التربويين والمرشدين التربويين بمخاطرها ونقل هذه البرامج الى المنسقين الصحيين لتغطية اكبر عدد من المدارس.

وتم التشديد على تشكيل اللجان الفرعية في المديريات العامة للتربية ،اضافة الى تشكيل لجان اخرى في المدارس يترأسها مدير المدرسة لتوعية الطلبة بمخاطر المخدرات واثارها والتنسيق مع وزارة الصحة لتنفيذ المسوحات الميدانية ،وضرورة ايجاد الحلول وتطبيق القوانين للحد من ظاهرة انتشار المخدرات.

الجدير بالذكر ان الاجتماع حضره الدكتور مجيد العلاق مدير عام المناهج والدكتور علي حميد مخلف مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي والدكتورة وصال محمد جابر مدير عام الاشراف التربوي والسيد احمد خالد حسون مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي والدكتور هيثم نعمة رحيم ممثلا عن السيد مدير عام العلاقات الثقافية واللواء رعد مهدي عبدالصاحب مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية والدكتور اسامة عباس جابر مدير مستشفى ابن رشد في وزارة الصحة والدكتور حيدر رحيم وهاب مدير عام دائرة الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام