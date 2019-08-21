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التيار الصدري يحصل على منصب جديد في حكومة عبدالمهدي

تحصل التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على منصب جديد، ضمن الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي.
وقال مصدر مطلع في التيار، ان “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، كلف القيادي في التيار عضو مجلس محافظة بغداد السابق عن كتلة الأحرار صبار الساعدي، بمنصب مدير جديد لصندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمـار”.
وبين المصدر، الذي طلب الكشف عن اسمه، ان “هذا المنصب جاء كاستحقاق انتخابي لتحالف سائرون، ضمن حصته في الدرجات الخاصة في الدولة العراقية”.

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