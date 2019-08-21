الداخلية تتعهد بتوفير الحماية لملاعب البصرة

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، إنه لن يدخر جهداً في تعزيز الاستقرار الامني في محافظات البلاد كافة، مشيراً إلى استعداد وزارة الداخلية لتوفير أقصى درجات الأمن والحماية لملعب “جذع النخلة” في محافظة البصرة وكافة الملاعب التي تجري فيها مباريات كرة القدم للبطولات المحلية أو الدولية على حد سواء.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها إلى وزارة الشباب والرياضة، ولقاءه الوزير احمد العبيدي في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد.

وبارك الياسري، لوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وأبناء الشعب العراقي بصورة عامة موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على خوض مباريات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم لعام 2022 على أرض البصرة، معرباً عن أمله بإقامة بطولات دولية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بعد أن حققت الأجهزة الأمنية الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد.

كما أشاد بقرار موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على خوض منتخب العراق مباريات تصفيات مونديال قطر على أرض محافظة البصرة، داعياً إلى أن تكون هذه التصفيات “الخطوة الأساسية التي تسهم في رفع الحظر عن ملاعب البلاد كافة”.