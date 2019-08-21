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العراق يبدأ إجراءات تخص الكوارث الطبيعية ويعلن وقوعه على خط الزلازل

اعلنت وزارة النقل العراقية يوم الثلاثاء تشغيل مرصد الموصل الزلزالي واعادة افتتاح مقر المرصد داخل حرم الجامعة واستئناف عمله مجددا.

واوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان اليوم، ان وفداً فنياً مختصاً في الهيئة تمكن من نصب المحطة وتدريب العاملين بمرصد الموصل على الية وطريقة العمل والتعامل مع البيانات التي تسجل من قبل الاجهزة الارصادية التي تم نصبها .

واضاف البيان ان تشغيل المرصد جاء لأجل المحافظة على أرواح المواطنين من الكوارث الطبيعية التي تخلفها الهزات الأرضية لان العراق يقع حاليا ضمن الخط الزلزالي المحاذي للجارة إيران.

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