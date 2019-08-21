العراق يبلغ تركيا: لا استيراد للدجاج والبيض

اكدت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء موقفها باستمرار منع استيراد الدواجن وبيض المائدة لوفرتها محليا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة صالح الحسني للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز والوفد المرافق، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وذكرت الوزارة ان السفير التركي وجه دعوة للحسني لزيارة تركيا والاطلاع على قطاع الدواجن ولاسيما في مدينة افيون التركية كونها محافظة تشتهر في تربية قطاع الدواجن وبيض المائد.

وأشار الوزير الى الاستمرار بمنع استيراد الدجاج وبيض المائدة لوفرة المنتج المحلي في الاسواق، مضيفا ان هناك سماحا لاستيراد مقطعات ومصنعات الدجاج ، وان قرار منع الاستيراد جاء بتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب وفرة المنتج الوطني.

وقال الحسني ان الوزارة اصدرت قرار المنع بعد مراقبة السوق المحلية لإيجاد توازن بين السلع المستوردة والمحلية، مشددا على ضرورة اعتماد اجازات الاستيراد الصادرة من الحكومة الاتحادية.

وبين الوزير ان الاستيراد الخاص بالمنتجات الزراعية يتوقف على توازن السوق وحسب الحاجة المحلية فضلا عن اعتماد الرزنامة الزراعية بهذا الخصوص.

من جانبه ابدى السفير التركي تقديم انواع الدعم كافة في جميع المشاريع الزراعية من خلال اقامة برامج زراعية مشتركة ودورات تدريبية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات التركية ذات العلاقة.‎

وكانت صحيفة تركية قد كشف في شهر تموز الماضي عن أن قطاع إنتاج البيض في البلاد على وشك الإفلاس، على خلفية وقف التصدير إلى العراق.

وكان العراق قد قرر مطلع مايو/أيار الماضي، حظر استيراد البيض من الخارج بما في ذلك تركيا.

وتسبب إيقاف الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا في أزمة كبيرة لدى منتجي البيض من الأتراك.

ومؤخرا اضطر منتجو البيض من الأتراك إلى إتلاف مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات العلف، لا سيما أن تركيا كانت تصدر للعراق 85% من البيض الذي تنتجه بكميات أكبر من احتياجاتها، بحسب تقارير إعلامية

وتشير المعلومات الواردة عن ممثلي القطاع إلى إفلاس ثمانية من منتجي البيض منذ بداية الحظر نظرا لعجزهم عن تلبية نفقاتهم واضطرار المزارعين لذبح 17 مليون دجاجة، كما شهدت الشهر الأخير إتلاف مليون دجاجة نظرا لانتظارها في مسالخ الدجاج.