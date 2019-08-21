المعهد القضائي يفتتح دورة قانونية لضباط وزارة الداخلية

بغداد/إعلام القضاء ‏

أفتتح ‏المعهد القضائي دورة قانونية ‏لمدة ثلاثين يوما لضباط وزارة ‏الداخلية العاملين في مجال التحقيق الجنائي.‏

ونظم المعهد القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى الدورة التدريبية ‏والتطويرية ‏الخاصة بضباط وزارة الداخلية العاملين في ‏مجال التحقيق ‏الجنائي بهدف تطوير ‏مهاراتهم القانونية بمشاركة ثلاثين ضابطا وتنتهي ‏في الثامن عشر من شهر أيلول القادم،بعد ‏اجتياز الامتحان التحريري ‏للمواد المخصصة كمنهج للدراسة.‏

‏من جهته أشار مدير عام المعهد القضائي القاضي حيدر علي نوري إلى ‏أن “الدورة ‏تضمنت تدريس خمسة مناهج دراسية هي قانون العقوبات – ‏القسم الخاص وقانون ‏أصول المحاكمات الجزائية وقانون الطب العدلي ‏ومادة التحقيق الجنائي ومادة ‏الادلة ‏الجنائية – كشف التزوير ‏والتزييف”، لافتا إلى أن “المحاضرين هم من السادة ‏القضاة والمتخصصين ‏في المجال العملي”.‏

وتابع نوري أن “الدورات المقامة في المعهد القضائي تأتي بناءً على ‏توجيهات ‏الأستاذ ‏رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ‏واشرافه لرفع المستوى المهني ‏لكافة الملاكات الوظيفية لاسيما العاملين في ‏مجال التحقيق”.‏