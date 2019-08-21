انبعاث دخان اسود كثيف قرب قاعدة جوية عراقية

افادت مصادر اعلامية وشهود عيان يوم الثلاثاء بانبعاث دخان اسود كثيف بالقرب من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وبحسب المصادر والشهود فإن الانباء تضاربت حول اذا ما كان الحادث ناجم عن حريق او قصف طال القاعدة ذاتها او مقرا عسكريا للحشد الشعبي بالقرب من تلك القاعدة.

هذا ولم يصدر اي تعليق من السلطات الامنية العراقية حتى وقت كتابة الخبر.

وقاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقاً) أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال العاصمة الاتحادية بغداد أنشئت في منتصف الثمانينات من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم.

وفي صيف العام 2008 استخدمت القوات الأمريكية القاعدة كمحرقة ومطمر للنفايات الكيماوية والطبية حيث أتلفت 140 طنا من النفايات يومياً .

سلمت القوات الامريكية القاعدة إلى الجانب العراقي في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2011 .

وأصبحت قاعدة بلد مقراً لسرب طائرات إف-16 المستوردة من الولايات المتحدة حيث استقبلت القاعدة أول دفعة من هذه الطائرات في يوم 13 تموز 2015.