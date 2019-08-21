برلمان كوردستان يطالب بايقاف مشروع نصب مقاييس المياه في المنازل

اعلن رئيس لجنة النزاهة في برلمان كوردستان، الثلاثاء، انه بسبب الانتقادات التي يوجهها المواطنون لاسعارها ومواصفاتها، طالبت اللجنة وزارة البلديات تعليق مشروع تنصيب مقاييس المياه في المنازل لحين ايجاد حلول لمشكلاتها.

وقالت رئيسة اللجنة شيرين امين، لوسائل اعلام كوردية محلية، انه وبعد تلقي العديد من الانتقادات التي وجهها المواطنون بشأن مقاييس المياه، ظهر ان مواصفات المقاييس متدنية وتقرأ بعضها الهواء أيضاً، وتؤثر فيها الحرارة والبرودة واسعارها مرتفعة، في وقت لم يصدر لحد الان قرار بمنح الماء للمواطنين بشكل دائم.

واضافت ان جميع مشكلات هذا الموضوع ضمنت في تقرير وتم توجيهه الى وزارة البلديات، مطالبين منها ايقاف نصب المقاييس لحين حسم المشكلات ومعالجتها.

واشارت الى ان اللجنة تريد ان يتم توزيع الماء الى نظام يخدم المواطنين وفي الوقت نفسه فيه منافع للحكومة، موضحة ان ذلك يتم بمعالجة المشكلات وتوفير مقياس ذا مواصفات عالية.