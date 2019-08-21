بغداد نوار صدر عن دار ألكا

صدر عن دار ألكا مجموعة قصصية بعنوان بغداد نوار، وهو ترجمة لكتاب بنفس العنوان صادر بالانكليزية عن دار أكاشيك الأميركية، من تحرير صموئيل شمعون، وبمشاركة أبرز الكتاب العراقيين منهم: علي بدر، أحمد السعداوي، سنان أنطون، محسن الرملي وغيرهم، والـ”نوار” هي سلسلة رائعة من المجاميع القصصية في الجنس الأدبي نوار، والكلمة تعني بالفرنسية أسود. وهو جنس خاص بأدب الجريمة وطريقة كشفها. قصص النوار هي التي تبحث في الجانب المظلم من النفس البشرية، ومنها الجريمة، واختلاف قصص النوار عن قصص أو روايات الجريمة الكلاسيكية هي أدبيتها، فهي أرفع بكثير من قصص الجريمة العادية التي ولدت من أكشاك الجرائد، فالأخيرة تعتقد أن شخصاً ما مجرماً يخل بالنظام الاجتماعي، يقابله شخص ذكي يصل عبر التحقيق إلى كشف المجرم وعودة النظام والسلم إلى المجتمع، بينما قصص النوار تعتقد أن الخلل في المجتمع، وتعتمد على التحليل النفسي والانثربولوجي، وهو عمل يكتنفه الغموض والخفاء والترقب.

د. كاترين