بمشاركة دولية واسعة انطلاق فعاليات مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32 باصفهان

منصور جهانی- انطلقت فعاليات مهرجان أفلام الاطفال واليافعين بنسخته الـ32 في مدينة اصفهان بايران بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان، انطلقت مراسم إفتتاحية مهرجان أفلام الأطفال اليافعين بتلاوة آيات من القران الكريم في حديقة الغدير بمدينة اصفهان التاريخية.

وبدأ المهرجان الايراني الدولي فعالياته بحضور كل من «عليرضا تابش» (مدير المهرجان) علاوة على مدراء الأقسام المتعددة للمهرجان بنسخته الـ32 من بينهم المخرجة الايرانية البارزة «بوران درخشنده»، و«قدرت الله نوروزي» (محافظ اصفهان)، وغيرهم من المسؤولين والشخصيات السينمائية والفنية.

استهل المهرجان فعالياته بعرض مقطع فيديو عن اليافعين باللغة الإنجليزية ترحيبا بالضيوف الحاضرين الأجانب، وتذكيرا بالأطفال الذين أغرقتهم الفيضانات التي اجتاحت ايران خلال الشتاء المنصرم.

عقب هذه البداية نقل رئيس مديرية الثقافة و الإرشاد الإسلامي لمدينة إصفهان «محمد علي أنصاري» رسالة وزير الثقافة الايراني «عباس صالحي»، مؤكدا فيها على أهمية دور الأطفال واليافعين في صناعة مستقبل واعد للبشرية كلها.

بدوره قال مدير المهرجان (عليرضا تابش): وأخيرا، فقد مرت الأيام اليوم تلو الآخر وأتت الأيام المفرحة و المبهجة، كم هو رائع أن يتلاقى عيد مع مراسم إفتتاح هذه النسخة من المهرجان، لاسيما أن المدينة التي تحتضن هذا الحدث السينمائي البارز هي إصفهان اللطيفة، كما أن أهلها الذين كانوا معنا على مدار هذه الأيام، وبذلوا مابوسعهم ليجعوا من هذا الإحتفال حدثاً تتجسد فيه صورة الطفولة أكثر من حولنا، حيث تم التحضير للمهرجان على أتم وجه.

وتابع تابش: أرحب بكم جميعاً أيها الضيوف المحليون والخارجيون، أيها الأطفال الأعزاء و آمال بلدي العظيم، أيها اليافعون المبدعون المشاركون في النسخة الثالثة من المسابقات الأولمبية الخاصة بإنتاج الأفلام (مسابقة ضمن مهرجان الأطفال، حرية و فخر الأطفال واليافعين، مسؤولي مدينة إصفهان، مسؤولي ثقافة و فنون الاطفال و اليافعين الإيرانيين.

وأضاف مرحّباً: أهلا و سهلا بكم في المهرجان الدولي لأفلام الاطفال واليافعين بنسخته ال-32 وأتمنى أن تعيشوا أياما مليئة بالبهجة و النشاط و السعادة في مدينة إصفهان الرائعة.

بدوره رحّب «قدرت الله نوروزي» (محافظ اصفهان) بالحضور الضيوف واليافعين المتواجدين خلال هذا الحدث السينمائي، قائلا: هذه الليلة مميزة وكم هو رائع أن تصادف هذه الإفتتاحية مع احتفال وطني. وأضاف: بإمكان هذا المهرجان أن يكون استثمارا كبيرا ليس فقط لأطفال اليوم ولكن من أجل مستقبل البلد ككل. كما أني سعيد جدا لأن تتاح لي هذه الفرصة للتحدث مع هذا الجمع المميز.

وفي ختام افتتاحية مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الـ32 عُرضت برامج المهرجان بمختلف أقسامه على شاشة عرض كبيرة، ويشارك لهذا العام في فعاليات المهرجان ضيوف أجانب من 37 دولة اختير من ضمنهم حكاما لبعض أقسام المهرجان.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران ICFF بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.