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بيرقدار: مقطع النائب هيثم الجبوري قديم واعيد نشره بقصد الإساءة للقضاء

بغداد / إعلام القضاء

أصدر مجلس القضاء الاعلى توضيحا بشأن مقطع فيديوي قديم للنائب هيثم الجبوري اعيد نشره مؤخرا، لافتا إلى أن مروجي هذا المقطع الذي سبق أن اجري تحقيق بما ورد فيه يهدفون إلى الإساءة لمؤسسات الدولة.

وقال المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان “مقطع الفديو الذي يظهر فيه عضو مجلس النواب السيد هيثم الجبوري قديم يعود الى سنة 2015 وتم اجراء التحقيق بخصوص ما ورد فيه واتخذت الإجراءات المناسبة في حينه”.

وأكد بيرقدار ان “اعادة نشر هذا المقطع بعد مرور عدة سنوات وبإيحاء انه جديد يحمل في طياته غايات سيئة لا تليق بالأشخاص المحترمين”.

وأضاف” أننا ننبه الى سوء المقاصد التي تنحصر غايتها في الإساءة الى موسسات الدولة الرصينة ويتحمل من يروج لها كافة التبعات القانونية”.

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