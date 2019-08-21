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بينهم ايرانيون .. الاسايش تقبض على 32 متعاطيا ومتاجرا بالمخدرات بمناطق في الاقليم

القت السلطات الامنية القبض على أكثر من 30 شخصا بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في اربعة اقضية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان خلال ثلاثة اشهر من العام الحالي.

وذكر قسم مكافحة المخدرات بالقضاء المذكور في بيان ، انه “تم القاء القبض على 32 شخصا بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في اربعة اقضية (سوران، وجومان، رواندز، ميرگسور) وذلك منذ بداية شهر آيار وحتى اليوم المصادف الـ20 من شهر آب الجاري”.

واوضح البيان ان المقبوض عليهم مواطنون من مناطق اخرى، وبينهم ايرانيو الجنسية، مشيرا الى ان قوات الامن الاسايش قد القت القبض عليهم، وتم عرضهم على محكمة مختصة.

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