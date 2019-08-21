حريق يستهدف مخازن كاتيوشا تابعة للحشد في بلد

صرح مصدر أمني، أمس الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة للحشد الشعبي، بجوار قاعدة بلد الجوية (البكر سابقا) بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر أن الحريق اندلع إثر تعرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، لقصف بقذائف الهاون.

وذكرت مصادر محلية لـ(سكاي نيوز عربية)، أن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار.

واعتبرت قيادات في الحشد الشعبي، أن انفجار مخازن الأسلحة “لم يكن عرضيا”، خاصة وأنها تضم قذائف كاتيوشيا، وأنواع مختلفة من الأسلحة.

وأعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان برهان، أمس الثلاثاء، عن توجهه إلى القاعدة الجوية في محافظة صلاح الدين للوقوف على حيثيات الانفجار الذي وقع في المنطقة.

وقال برهان إن الحادث عبارة عن انفجار كدس للعتاد داخل مقر ملاصق للقاعدة “توجهت من بغداد إلى مكان حادث انفجار كدس العتاد داخل مقر تابع للحشد ملاصق لقاعدة بلد الجوية”.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أنها أرسلت فرقا للسيطرة على حادث الحريق الذي تعرض له كدس عتاد تابع للحشد الشعبي قرب قاعدة “بلد” الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.