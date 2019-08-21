Posted on by

رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لوالدها حول أسر وزير النفط الايراني

نشرت رغد صدام حسين يوم الثلاثاء رسالة خطية لوالدها رئيس النظام السابق يحث فيها السلطات آنذاك على التعامل بشكل جيد مع وزير النفط الايراني الذي أسره الجيش العراقي في بداية الحرب بين البلدين في ثمانينات القرن المنصرم.

وكان الجيش العراقي قد اسر الوزير الايراني في هجوم حينما كان يتفقد الاخير مصفاة عبادان النفطي عام 1981.

وهذا نص الرسالة: يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة

و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته

ولا يجوز التحقيق المستمر معه … يتم إيقاف ذلك

و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه …

و اعلامي”.

صدام حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close