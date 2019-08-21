رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لوالدها حول أسر وزير النفط الايراني

نشرت رغد صدام حسين يوم الثلاثاء رسالة خطية لوالدها رئيس النظام السابق يحث فيها السلطات آنذاك على التعامل بشكل جيد مع وزير النفط الايراني الذي أسره الجيش العراقي في بداية الحرب بين البلدين في ثمانينات القرن المنصرم.

وكان الجيش العراقي قد اسر الوزير الايراني في هجوم حينما كان يتفقد الاخير مصفاة عبادان النفطي عام 1981.

وهذا نص الرسالة: يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة

و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته

ولا يجوز التحقيق المستمر معه … يتم إيقاف ذلك

و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه …

و اعلامي”.

صدام حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢.