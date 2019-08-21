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عالية نصيف تشيد بجهود وزير الصحة في محاربة الفساد داخل الوزارة

أشادت النائبة عالية نصيف بجهود السيد وزير الصحة د. علاء العلوان في محاربة الفساد المالي والإداري داخل مفاصل الوزارة وفتح تحقيقات حول أدق التفاصيل المتعلقة بالمستشفيات وانواع العلاجات المقدمة للمراجعين .

وقالت في بيان اليوم :” ان السيد وزير الصحة تمكن من تجاوز التحديات التي حاولت مافيات الفساد وضعها في طريقه، وقام بفتح تحقيقات بناءً على المعلومات الواردة في قنوات فضائية واستجاب لبيانات وتصريحات النواب وأخذها على محمل الجد ، وفتح تحقيقات حول أدق تفاصيل المستشفيات والعلاجات المقدمة للمراجعين وخصوصاً لمرضى السرطان ولقاحات الاطفال ومناشئ الأدوية “.

وتابعت :” في الوقت الذي نثمن ونبارك فيه هذه الجهود الطيبة، نأمل ان نرى وزراء آخرين يطهرون وزاراتهم من الفساد ويحاسبون المفسدين بلا خوف ولا مجاملات “.Image previewImage previewImage previewImage preview

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