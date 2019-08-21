عبد المهدي يدعو لشراكة شاملة مع ألمانيا

دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، إلى شراكة شاملة بين العراق وألمانيا. جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، والوفد المرافق لها.

وأكد بيان أورده مكتبه الإعلامي: “إننا نتطلع إلى استمرار التعاون بين البلدين الصديقين وإلى الشراكات والمشاريع الكبرى مع ألمانيا لإعمار العراق وتحقيق النهضة الشاملة وإن عملنا المشترك هو طريق مستدام ويبني شراكة طويلة الأمد ويعزز فكرة الأمن الدائم وليس المصطنع الذي قد يزول بزوال القوة العسكرية”، مشيراً إلى أن “القوات العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها من جيش وشرطة وبيشمركة وحشد شعبي قدمت التضحيات الجسام وكانت أهم عوامل النصر على داعش، وأن الحكومة تقدّر هذه التضحيات ونعمل على حصر السلاح بيد الدولة، كما أطلقنا عملية إرادة النصر ضد بقايا داعش”، مبيناً أن “العراق يولي أهمية كبيرة لعلاقات التعاون مع ألمانيا واستمرارها في جميع المجالات، ونشكر ألمانيا على وقوفها معنا في الحرب على داعش ونأمل بالاستمرار في التعاون الأمني والاستخباري الذي استطعنا من خلاله حماية بلدينا وشعبينا”، لافتا إلى أن “أمامنا عمل كبير في المجال الاقتصادي ونتطلع لإقامة شراكة مع الشركات الألمانية الكبرى التي تحظى بتقدير الشعب العراقي لجودتها وصناعاتها المعروفة”.

وأشاد عبد المهدي بـ”الدور الذي تلعبه ألمانيا لتحقيق السلم العالمي”، مشيرا إلى “تطابق الموقفين العراقي والألماني حول الوضع الإقليمي”. وأكد أن “العراق يعمل على حماية أمنه ومصالحه واستقرار المنطقة وعلاقاته الدولية”.

من جهتها أعربت الوزيرة الألمانية عن “اعتزاز بلدها بالعلاقات مع العراق وبالرغبة المشتركة بتوسيعها وزيادة التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية واعادة البناء”.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية: “نحن مع استقلالية القرار العراقي واستقرار العراق وهو استقرار للمنطقة، وإننا سعداء بتطور العراق واستقراره وشجاعة قواته المسلحة ونريد مساعدتكم في مجالات التدريب ودعم قدرات القوات العراقية وتحسين البنى التحتية والتعاون الاقتصادي، ونقف مع الحكومة العراقية في مواقفها لترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير الاقتصاد”، مشيرة إلى “تطابق وجهات النظر بين البلدين وأن ألمانيا مع استقرار المنطقة”.

وأردف البيان، أن اللقاء حضره “عن الجانب الألماني عدد من أعضاء البرلمان الألماني والسفير الألماني في بغداد، كما حضره رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي محمد رضا وعدد من المسؤولين والمستشارين، ورئيس دائرة أوربا في وزارة الخارجية”.