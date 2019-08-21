في تقرير الوقاية لشهر تموز..النزاهة تتسلم وتدقق وتوثق 4175 استمارة كشف الذمة المالية وتكشف تعارض مصالح لدى 17 مكلفاً

أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن تقرير نشاطاتها لشهر تموز، مؤكدةً أنَّ عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفات في موضوع تضارب المصالح (17) مكلفاً من أصل (390) مكلفاً.

الدائرة أوضحت أن عدد الاستمارات المتسلَّمة والمُدقَّقة بلغ (862) استمارة خاصة بالمُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، فيما بلغت الاستمارات المُوثقة (3313) استمارة، فيما سجَّل قسم كشف الذمَّة الماليَّة في الدائرة المُكلَّفين الذين تمَّ تحليل المعلومات للبحث عن وجود تضخُّمٍ في أموالهم من عدمه، فقد بلغ عددهم (92) من أصل (406) استمارة، ومجموع زيارات شعبة التقصِّي عن أموال المُكلَّفين (216) زيارة لمصارف حكومية وسوق العراق للأوراق المالية ومسجل الشركات وشركات التحويل المالي ومديرية المرور العامة ووزارة الخارجية ومديرية شؤون الجنسية/ أحوال مدنية الكرادة.

وبيَّنت أنَّ نشاطات الدائرة تضمَّنت زيارة قسم الأداء والسلوك الوظيفيِّ إلى دوائر وتشكيلات وزارات النفط والاتصالات والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والتربية، إذ بلغت (13) زيارةً، إضافةً إلى (12) زيارة لتشكيلات وزارة الزراعة، فيما بلغت زيارات شعبة مكافحة الرشوة في قسم الأداء والسلوك الوظيفي (12) زيارة لجهاتٍ حكوميَّةٍ مختلفةٍ.

وأنجزت الدائرة متابعة خمسة تقارير صحفيَّةٍ من خلال تأليفها فرقاً استقصائيَّة؛ للمتابعة والتقصِّي عن المعلومات الواردة في تلك التقارير التي رصدها المركز الإعلاميُّ للهيئة وأحالها إلى الدائرة، من بينها تقارير تتعلق بعمل عددٍ من مُؤسَّسات الدولة ومستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين عبر (16) زيارةً، فضلاً عن إنجاز التقارير الخاصَّة بواقع عملية استيراد الأسمدة الكيمياوية المستخدمة للأغراض الزراعية، وتسويق النفط الأسود، وقطاع الاتصالات.