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قوة عراقية تشتبك مع داعش بسلسلة جبال وتقتل 6 عناصر من التنظيم بمساعدة دولية

ذكرت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء ان قوة عسكرية مشتركة تمكنت من تصفية ستة عناصر من تنظيم داعش بإسناد من طيران التحالف الدولي وذلك في سلسلة جبال عطشانة بمحافظة نينوى شمال البلاد.

واوضحت الخلية في بيان اليوم ان “قوة مشتركة من اللواء ٦٦ واللواء ٢٢ بالفرقة العشرين، وبناء ًعلى معلومات استخبارية تشتبك مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة”.

ونوه البيان الى انه “تمت محاصرة ٦ عناصر من داعش، وقد حاولوا الهروب والاختباء في إحدى الإنفاق في المنطقة أعلاه، حيث تمت معالجتهم وفقا لمعلومات من قيادة عمليات نينوى بواسطة طيران التحالف الدولي، مما أسفر عن تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله”.

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