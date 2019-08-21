كوردستان تعاقب ثلاثة من المسؤولين عن أسئلة الامتحانات الوزارية

أعلن مسؤول رفيع في وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، انه بسبب القصور الذي حصل في اسئلة امتحانات العام الدراسي الحالي للدراسة الاعدادية (الصف الثاني عشر) تمت معاقبة ثلاثة اشخاص، مضيفا ان الوزارة ستتخذ من الان فصاعدا اجراءات مناسبة لضمان عدم تكرار ما حصل.

وقال مستشار وزارة التربية برهان اركوشي، في تصريح لوسائل اعلام كوردية، انه بعد ان ظهر ان الامتحانات الوزارية الوطنية للصف الثاني عشر الاعدادي حصل فيها بعض القصور والنواقص التي اثارت قلق الطلبة، قامت الوزارة باجراء تحقيقات ودققت في الاسئلة الامتحانية، لان الوزارة مسؤولة عن اية نواقص تحدث في الاسئلة عن طريق المديرية العامة للامتحانات.

واشار اركوشي الى انه وبعد بدء التحقيقات واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية قامت الوزارة بمعاقبة ثلاثة من اعضاء السيطرة على الامتحانات كونهم مسؤولين عن ذلك القصور الذي حصل في الامتحانات، مبينا ان العقوبات تم اتخاذها وفقا للقانون.

واضاف اركوشي ان الهدف من معاقبة اعضاء السيطرة على الامتحانات كان من اجل ضمان عدم تكرار ما حصل اثناء وضع الاسئلة، لافتا الى ان الوزارة تعمل على عدم تكرار تلك الاخطاء التي حصلت هذا العام.

واوضح اركوشي ان وزير التربية اصدر خلال الايام القليلة السابقة باصدار عدد من القرارات بهذا الصدد والقى بالمسؤولية على المديرية العامة للامتحانات.