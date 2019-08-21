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موناكو يستعير الجزائري سليماني من ليستر سيتي

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إسلام سليماني

انتقل المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني من ليستر سيتي الانكليزي الى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر قريبة من فريق الإمارة.
وأعير سليماني الموسم الماضي الى فنربغشة التركي حيث عجز عن فرض نفسه.
وكان سليماني اكتشاف موسم 2013-2014 مع نادي سبورتينغ البرتغالي تحت اشراف ليوناردو جارديم مدرب موناكو الحالي.
وستكون إعارة سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيرا مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا لكرة القدم.
وخضع اللاعب البالغ 31 عاماً لفحص طبي الثلاثاء قبل انتقاله الى موناكو الذي عانى كثيراً في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي وفي بداية الموسم الجديد بعد أن مني بهزيمتين بنتيجة 3-صفر على يد كل من ليون في المرحلة الافتتاحية وميتز في الجولة الثانية.

المصدر: آ ف ب
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