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إستثمار بغداد : مجمع المحبة السكني يشهد تطوراً ملموساً في نسب إنجازه

تواصل شركة خيرات الدر للتجارة والمقاولات والخدمات العامة عملها الدؤوب لتنفيذ مشروعها ( مجمع المحبة السكني ) الكائن في منطقة السيدية قرب محطة وقود السيدية والذي يشهد تطوراً ملموساً في نسب الإنجاز وصولاً لمرحلة الإنهاءات لتسليم الوجبة الأولى من الشقق خلال الأشهر القليلة القادمة .
اللجان الهندسية التابعة لهيئة إستثمار بغداد زارت موقع المشروع للوقوف على سير العمل فيه حيث يحظى المشروع كباقي المشاريع الإستثمارية برعاية ودعم وإسناد من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة . و يشهد المجمع الذي ينفرد بتصاميمه المتميزة تطوراً ملحوظاً في نسب الإنجاز للبنايات ( A_B ) إذ يضم كل نوع من هذه البنايات سرداب مع سبعة طوابق وبمساحات مختلفة ، وتشهد أعمال التشييد في البنايات ( A1,A2,A3 ) تقدماً ملموساً إضافة الى حفر الأساس للبناية ( A5 ) كما تم تركيب الزجاج للبناية ( B2 ) والإنتهاء من أعمال السقوف الثانوية للبناية ( B3 ) مع إستمرار أعمال الحفر للبناية ( B4 ) ، هذا ووفر المشروع العديد من الفرص للشباب العاطلين عن العمل .

ويتضمن المشروع :
• مجمع سكني متكامل الخدمات بواقع (12) بناية سكنية بنوعين (A) و(B)
• مول تجاري
• أمن وحراسة وكاميرات مراقبة
• حضانة وروضة للأطفال
• موقف للسيارات
• مناطق خضراء

هيئة استثمار بغداد
قسم العلاقات والاعلام

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