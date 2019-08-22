إصدارات جديدة لدار الشؤون الثقافية العامة… التراث البغدادي بين العصر العباسي والعهد الملكي

ياسمين خضر حمود ضمن سلسلة (التراث الشعبي) وهي السلسلة التي تسعى الى فتح افاق جديدة بما يتلاءم مع متطلبات الحاجة العامة الوسط الثقافي العراقي. صدر الكتاب الموسوم (التراث البغدادي بين العصر العباسي والعهد الملكي) للكاتب القانوني طارق حرب الجزء الأول. جاء في مقدمته ان الحفاظ على التراث ضرورة أساسية للشعوب التي تسعى لتحقيق ذاتها الحضاري، واثبات هويتها في ماضيها وحاضرها (انه كتاب تراثي بعيد عن الوجه السياسي والوجه الديني والوجه العسكري والقتالي. كما تحدث في كتابه عن تراث بغداد منذ تأسيسها في العهد المنصور الى نهاية العهد الملكي. وان مجموع صفحاته بحدود (الف وخمسمائة صفحة) فهو يفوق ما كتبه في تراث بغداد من مواضيع مختلفة وقد سلط الضوء على مواضيع كثيرة منها تكلم عن (المرأة، التصوف، الفلسفة، المدارس الفقهية، الموسيقى والغناء، أصحاب الاديان المذاهب ممن عاش في بغداد وكذلك الصحافة والرياضة والخانات والمحلات والأسواق والمهن وغيرها). انه يعتبر كتابه الرابع من كتب التراث البغدادي. وجاء الجزء الأول للكتاب بـ 512 صفحة من القطع المتوسط. صمم الغلاف عمار صباح شاكر