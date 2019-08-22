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اعترافات .. امرأة تستغل حاجة الناس للمال في بغداد وتشتري اعضاءهم البشرية

صدقت محكمة تحقيق الرصافة – اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا ‏مديرية مكافحة إجرام بغداد اقوال عصابة يديرها رجل وامرأة متخصصة ‏بالاتجار بالأعضاء البشرية.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المتهمين اعترفوا امام القاضي المختص بان امرأة تقود عصابة في احد مناطق بغداد ‏تستغل حاجة المواطنين للمال من اجل الاتجار بأعضائهم البشرية (الكلى‏‏) مقابل مبلغ مالي يصل الى 7 ملايين دينار عراقي”.

وأضاف البيان أن”المتهمين اعترفوا بالتحقيق القضائي بتنفيذهم العشرات ‏من العمليات خلال الفترة الماضية”، مشيرا إلى ان “توقيفهم يأتي استنادا لاحكام المادة 18 من قانون ‏عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها”.‏

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