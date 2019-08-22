«اقتصادية دبي» تعزز التواصل والشراكة مع قطاع الذهب والمجوهرات لدعم النمو

استقبل قطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي 150 من كبار المستثمرين والتجار في قطاع الذهب والمجوهرات في ورشة عمل توعوية نظمها القطاع، بهدف تعريفهم بآلية مزاولة الأعمال والتشريعات المعمول بها في اقتصادية دبي وإمارة دبي بشكل عام، إلى جانب التطرق إلى أبرز القضايا المعنية بمجتمع الأعمال، وسعى قطاع الحوكمة والتشريعات من خلال اللقاء إلى تعزيز التواصل مع مختلف قطاعات الأعمال، وتوثيق الشراكة التي من شأنها الإسهام في استدامة وتنافسية أعمالهم، وتعزيز الحركة الاقتصادية في دبي خاصة والإمارات بشكل عام.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين من اقتصادية دبي، ومجلس دبي للذهب والمجوهرات وكبار التجار واللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع الحيوي.

وقدم أحمد الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية في قطاع الحوكمة والتشريعات باقتصادية دبي عرضاً توضيحياً حول أبرز البنود في الإجراءات الإدارية والسياسات المتبعة، إلى جانب باب النقاش والتطرق إلى عدد من المواضيع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التعريف بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من القوانين الداعمة للمستثمرين.

وقال الهاجري: يحرص قطاع الحوكمة والتشريعات، إلى توطيد العلاقة والثقة مع مختلف قطاعات الأعمال في إمارة دبي، إلى جانب رفع مستوى الوعي القانوني لمختلف الشركات العاملة بدبي، وبالتالي العمل على إدراكهم بالإجراءات القانونية وآلية الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي.

وتساهم هذه الورش في رفع مستوى الشفافية والحيادية في مزاولة الأنشطة التجارية، مما يرفع ذلك بدوره من تنافسية وجاذبية الأعمال في إمارة دبي والدولة على وجه العموم.

وأشار إلى أن الورشة أوضحت كيفية الاستفادة بالشكل الأمثل من النظام القانوني الحالي للتغلب على التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة، كما تشكّل هذه الورشة فرصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات مع كبار الممارسين وصنّاع القرار ممن يتولون قيادة التغيير في العالم اليوم.

وأضاف الهاجري: هذه الورشة واحدة من المبادرات التي يسعى القطاع إلى تنظيمها بشكل دوري، وستشهد المرحلة المقبلة إعداد العديد من الورش التعريفية مع مختلف الشركاء من مجتمعات الأعمال. هدفنا التأكيد على استمرارية تعاوننا مع القطاع الخاص ودعمنا المستمر في مسيرة أعمالهم، وكذلك تثمين جهودهم في دفع العجلة الاقتصادية لإمارة دبي.

ومن جانبه، أكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي استمرارية القطاع الخاص، وبالأخص قطاع الذهب والمجوهرات، في التلاحم والتضافر مع حكومة دبي والإمارات عموماً، من خلال إقامة الورش والمنتديات المشتركة لتبادل المعرفة والآراء، والخروج بالحلول التطويرية التي تساهم في استدامة وتنافسية مجتمع الأعمال.