الأمانة: رفع 4 آلاف تجاوز خلال شهر

أعلنت أمانة بغداد، أمس الأربعاء، عن عدد التجاوزات التي قامت بإزالتها خلال شهر تموز الماضي.

وبينت الأمانة في بيان تلقته (المدى)، “قيام ملاكاتها في مختلف الدوائر البلدية برفع 3968 تجاوزاً خلال شهر تموز من هذه السنة فقط وتنوعت ما بين دور سكنية وأساسات وبسطات وأكشاك ومسقفات ولافتات وأسيجة دور وغيرها من التجاوزات المختلفة”.

واكدت “استمرارها بحملات رفع التجاوزات وعن جميع مناطق بغداد رغم الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها كوادرها البشرية والآلية”.

في سياق آخر، كشفت أمانة بغداد، عن حملة جديدة وكبيرة لإزالة حظائر الأغنام المتجاوزة في بغداد.

وذكرت الأمانة في بيان آخر، أن “ملاكاتها قامت في بلدية المنصور بحملة أزالت خلالها 40 حظيرة متجاوزة يقوم أصحابها باستغلال الأراضي الزراعية والحكومية وتشييد حظائر للأغنام والمواشي عليها ضمن عدة مناطق لا سيما في حي العدل”.

وأضاف البيان، أن “الأمانة أقدمت على إزالة تلك الحظائر وتحذير أصحابها من معاودة التجاوز”.