الحشد يعلن استهداف طائرة مسيرة حلقت فوق أحد مقاره قرب بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، استهداف طائرة مسيرة كانت تحلق فوق إحدى مقراته قرب العاصمة العراقية بغداد.

وقال الحشد في بيان، إن «الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد».

أضاف البيان، أن «دفاعات الجو للحشد أحبطت مهمة الطائرة المعادية».

ولم يذكر البيان تفاصيل عن عائدية الطائرة المسيرة وفيما إن كان تم إصابتها.

واتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، يوم أمس، الولايات المتحدة، بـ «التواطؤ مع إسرائيل، وإدخال طائرات مسيرة إلى العراق لقصف مقرات الحشد الشعبي»، فيما هدد باستهداف طائراتها في الأجواء العراقية.

وانفجر مخزن للعتاد تابع لمليشيات الحشد الشعبي، الثلاثاء، قرب قاعدة ‹بلد› الجوية في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد)، في تفجير هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.