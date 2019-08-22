السعودية وضيوف الرحمن .. مقطع مرئي يختصر حكاية 365 يومًا

جدة:

نجحت وكالة W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية، في إنتاج الجزء الثاني من سلسلتها المرئية القصيرة “الحجاج في قلوب قادة المملكة”، حيث ركزت التفاصيل الجديدة على المنظومة المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن، والتي يشرف منظومتها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله-.

واختصر الجزء الثاني من “الحجاج في قلوب قادة المملكة”، حكاية خدمة 365 يومًا في خدمة المملكة لضيوف الرحمن، عبر آلاف من ساعات التخطيط والتفكير والتنفيذ التي بذلتها كافة دوائر الدولة من هرم القيادة السعودية إلى أدنى المستويات الإدارية الحكومية، من أجل راحة قاصدي بيت الله الحرام، بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

التيسير لأداء النسك

ومن المفاصل الحيوية التي ركز عليها المقطع (https://bit.ly/2MgYCKb)، الرجوع إلى نهاية شهر مايو الماضي عندما دشن المليك رسميًا وبجوار بيت الله الحرام برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، وهو أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030 وشارك في إعداده أكثر من 30 جهة حكومية، واحتوى على 130 مبادرة جاءت بعد حصيلة استطلاع كبير شمل نحو 20 ألف مسلم من 135 مدينة حول العالم.

ويسعى برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، إلى إعانة حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، من خلال تيسير استضافتهم وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتم؛ عبر تأهيل وتطوير أكثر من 40 موقعاً تاريخياً وأثرياً، وإقامة متاحف ومعارض تفاعلية تحاكي أبرز الأحداث التاريخية الإسلامية، مثل مبادرة “طريق الهجرة” التي يمكن للحاج والمعتمر التمتع بزيارتها ومشاهدتها، كما يعمل البرنامج على تقديم الخدمات لهم قبل وصولهم إلى المملكة بتقليل مدة إصدار تأشيرة دخولهم بإصدارها إلكترونياً بطلب مباشر دون مراجعة سفارات المملكة أو حضورهم الشخصي لإتمام الإجراءات.

الطريق إلى مكة

ومن المبادرات المهمة التي جاءت ضمن حيثيات المقطع المرئي الجديد “الحجاج في قلوب قادة المملكة”، #مبادرة_طريق_مكة للارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم فريضة الحج، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة” وهيئتي الجمارك والطيران المدني، ومركز المعلومات الوطني، وشملت المبادرة في موسم حج 1440هـ، 5 دول هي “ماليزيا، واندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس”، للتسهيل على حركة سير الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة، وتقليص أوقات رحلتهم بدءًا من وصولهم وحتى استقرارهم في مقرات سكنهم في المشاعر المقدسة.

التحول الرقمي

أما وزارة الحج والعمرة فجهدت خلام الموسم الماضي والحالي على دعم التحول الرقمي من خلال منظومة ما يعرف بـ “الحج الذكي”، واستشهد المقطع المرئي بمثال ليس الحصر، بتطبيق مناسكنا Manasikana وهو تطبيق تفاعلي بأكثر من 8 لغات الذي يساعد المعتمر أو الحاج أثناء رحلته المقدسة للحج أو العمرة، أو أثناء زيارة المدينة المنورة، على معرفة الاتجاهات والأماكن المقصودة، وخدمة ما هو خارج حدود المشاعر المقدسة “المزدلفة، وعرفات، ومنى”، والحرم، للتأكد من خط سيره الصحيح، كم يحوي التطبيق خرائط غير متصلة بالإنترنت، وخدمات “الطوارئ، ومحول للعملات، وجدول مواعيد الصلاة واتجاه القبلة، وتحديد الطقس في مناطق الحج والعمرة، وأخبار ة خاصة بالحج والعمرة، وتغريدات عن الحج والعمرة صادرة من الوزارة”.

ووفقاً لفريق عمل “الحجاج في قلوب قادة المملكة”، فإن الفكرة المركزية للمقطع المرئي الجديد، يقوم على إبراز الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

كما أن المقطع يقوم على توجيه عدد من الرسائل المباشرة وغير المباشرة، من أبرزها الرد الواضح على الدعاوى الباطلة المطالبة بتدويل أو تسييس الحج، والتأكيد على عظم كيان الأماكن المقدسة في قلوب قادة المملكة العربية السعودية، و استمرارهم في تطوير الخدمات اللوجستية والخدماتية والإجرائية لراحة ضيوف الرحمن كمسوؤلية عظيمة وواجب كبير تسخر له كافة الإمكانات والطاقات سنوياً، وهو ما أكده الملك سلمان وولي عهده في أكثر من مناسبة.

##انتهى##

لمشاهد المقطع: https://bit.ly/2MgYCKb +++++++++++++++++++++++++++++++

عن W7Worldwide :

تعتبر W7Worldwide للاستشارات الاستراتجية والإعلامية، وكالة سعودية متخصصة تتميز بخبرتها الاحترافية في دراسات وأبحاث الصورة الذهنية خصوصًا، والأبحاث المرتبطة بتنمية قطاع العلاقات العامة والاتصال على وجه العموم، إضافة إلى الخدمات الرقمية والإبداعية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير صناعة المحتوى، وغيرها من الخدمات المباشرة بالقطاع، وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية.

كما قدمت خدماتها الاستشارية والاستراتيجية في مجال الاتصال للقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع الثالث، وتتجاوز خبرتها نحو 14 عامًا في مجال التواصل والإعلام، وخدمت أكثر من 100 عميل من داخل وخارج السعودية في 20 قطاع حيوي، ما أهلها إلى امتلاك معادلة المعرفة الدولية والإقليمية والمحلية السعودية.

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية