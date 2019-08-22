السليمانية تصدر توضيحا بشأن اختفاء شخص: ضُبط بوضع مخل وتم حبسه بالبغاء

نفت مديرية الشرطة في محافظة السليمانية يوم الاربعاء ما تداولته وسائل اعلام محلية بوقوع حادثة اختطاف شخص، معلنة ان القوات الامنية القت القبض على ذلك الشخص داخل منزل بعد ضبطه بأوضاع مخلة للآداب.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان احد المواقع الالكترونية نشر خبرا في تاريخ 19/8/2019 يفيد ان شخصا يُدعى (ريبوار احمد علي) اصبح في عداد المفقودين.

واوضح البيان انه في الحقيقة هذا المواطن لم يصبح في عداد مجهولي المصير ولكن في التاريخ المذكور تم القاء القبض بقرار من القاضي داخل منزل بوضع مخل للآداب.

وتابع البيان ان ذلك الشخص تم حبسه بقرار من القاضي وفق المادة (3، 4) المتعلقة بالبغاء حتى تاريخ 29/8/2019.