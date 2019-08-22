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الكاتب والشاعر الاماراتي ورئيس اتحاد الادباء والكتاب حبيب الصائغ في حضرة الموت

كتب : شاكر فريد حسن

غيب الموت الكاتب والشاعر والاماراتي ، ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب العرب ، حبيب الصايغ ، أحد أعمدة الاعلام والصحافة في ابو ظبي والوطن العربي ، المعروف بمواقفه العروبية والقومية وصداقته مع الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة .

حبيب الصايغ من مواليد ابو ظبي العام 1955 ، حاصل على اجازة الفلسفة والماجستير في اللغويات الانجليزية والعربية والترجمة من جامعة لندن .

عمل في الصحافة ، وترأس مجلس ادارة اتحاد كتاب وأدباء الامارات ، ورئاسة اتحاد الأدباء والكتاب العرب ، ونشر كتاباته في العديد من الصحف والمجلات والدوريات الخليجية والعربية ، وكان له زاوية يومية في جريدة ” الخليج ” الصادرة عن امارة الشارقة ، والتي كان يرأس تحريرها .

وللصايغ مجموعة من المؤلفات والاصدارات ، منها : ” هنا بار بني عبس الدعوة عامة ، التصريح الاخير الناطق باسم نفسه ، قصائد إلى بيروت ، الملامح ، قصائد على بحر البحر ، وردة الكهولة ، عد ، رسم بياني لاسراب الزرافات ، كسر في الوزن ، والاعمال الشعرية الكاملة في جزئيين “.

وتتميز كتابات حبيب الصايغ الشعرية بطول النفس الشعري ، والقدرة على ابتكار المعاني ، وخلق تشكيلات ايقاعية ، والاسترسال في بوحه وسرده وتفريعات فكرته حتى يعطيها حقه ، والتنويع في الفكرة الواحدة .

وداعًا يا حبيب ، وموتك خسارة للثقافة العربية المعاصرة ، رحمك اللـه وستبقى في الذاكرة الشعبية والثقافية .

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