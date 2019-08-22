النزاهة: ضبط 14 صهريجاً محملاً بالنفط الخام في البصرة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الاربعاء، عن ضبط أربعة عشر متهماً وثلاثة عشر صهريجاً مُحمَّلاً بالنفط الخام في محافظة البصرة، خلافاً للقانون.

وبحسب بيان ورد لـ(المدى): “أن ملاكات المديرية التي انتقلت إلى ناحية النشوة في شمال البصرة تمكنت من ضبط (13) صهريجاً مُحمَّلاً بمادة النفط الخام من موقع (بلوك لاين 9) النفطي قرب جسر الدير، مضيفة إنه تمَّ ضبط (14) متهماً؛ لقيامهم بإخراج تلك الصهاريج المُحمَّلة بالنفط الخام من الموقع بصورةٍ مخالفةٍ للقانون”.

وأضاف البيان “في عمليةٍ منفصلةٍ، تمكن فريق عمل المديرية من ضبط سيارة (براد) في ساحة الكشف في منفذ الشلامجة الحدودي؛ لاحتوائها على موادَّ غذائية (لحوم) محظور استيرادها”، لافتة إلى أنه “تمَّ إخفاؤها خلف موادَّ أخرى”.

وأكَّد أيضاً “أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق”.

ويعدّ ملف تهريب النفط العراقي من أبرز المشاكل التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، إذ تقدّر سنوياً خسائر العراق جراء عمليات التهريب بنحو مليار دولار.