انتهاء جلسة محاكمة شركات الكيمياوي دون حضور ممثليها في حلبجة

جرت في مدينة حلبجة باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، الجلسة السادسة لمحاكمة الشركات المتهمة بتزويد النظام السابق بالاسلحة الكيمياوية، من دون حضور اي من ممثليها للدفاع عنها.

وقال المحامي المتطوع في جمعية ضحايا القصف الكيمياوي في حلبجة، غافيل مايرون، في مؤتمر صحفي بعد الجلسة، ان الشركات التي عليها موضوع الشكاوى لم تحضر مرة اخرى جلسة اليوم الاربعاء، لا هم ولا محامي الدفاع عنهم، مبينا ان الجمعية قد اصابها اليأس من حضور ممثلي تلك الشركات حتى للجلسات المقبلة للمحكمة.

واضاف ان بعضاً من تلك الشركات طالب بارسال الادلة والوثائق المعتمدة ضدها في هذه القضية، لافتا الى ان الهيئة ستقوم بارسال محضر جلسة المحكمة اليوم الى تلك الشركات.

وفتحت مجموعة من المحامين مع جمعية ضحايا القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة ملف قضية محاكمة الشركات التي قامت بتزويد النظام العراقي السابق بالاسلحة الكيمياوية، وجرت اليوم الجلسة السادسة للمحكمة برئاسة القاضية شونم محي الدين وتم تأجيل المحاكمة الى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 26 من تشرين الثاني المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال المحامي المتطوع في القضية اياد كاكيي ان جميع الادلة والوثائق التي تثبت قيام تلك الشركات بتزويد النظام السابق بالاسلحة الكيمياوية قد تم تقديمها الى المحكمة، مستدركا ان عدم حضور المدعى عليهم ليس له اي تأثير على سير المحاكمة.