(بالفيديو) هكذا ردّ كاظم الساهر على خبر انفصاله عن خطيبته سارة

وقد تردّد خبر الانفصال بسبب عدم ظهور سارة مع كاظم في الحفلات التي أحياها في موسم الصيف، الأمر الذي دفع محبّيه إلى التساؤل حول ما أثير عن فشل علاقتهما، التي سبق وأعلن كاظم عنها في إحدى حفلاته، مؤكّداً أنّه سيبلغ الجمهور عندما يتزوّج.

يذكر أنّ كاظم أعلن أنّه سيبتعد في الفترة المقبلة عن الفن، بعد أن ينتهي من كل تعاقداته الفنية، التي كان آخرها حفل ضمن فعاليات سوق عكاظ بدورته الـ 13 في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في أوبريت مع الفنان محمد عبده والفنانة كارول سماحة.

وحمل الأوبريت عنوان “عرب501م”، وافتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكان كاظم قد أحيا سلسلة حفلات في أكثر من بلد منها لبنان، والأردن وتركيا وعمان والمملكة العربية السعودية التي أحيا فيها أكثر من حفلة، وسيحيي فيها أيضاً يوم غدٍ الخميس، حفلاً ضمن موسم السودة.