(بالفيديو) هكذا ردّ كاظم الساهر على خبر انفصاله عن خطيبته سارة
رفض الفنان كاظم الساهر الرد على ما أثير عن انفصاله عن خطيبته التونسيّة سارة، وأكّد في مقابة مع برنامج ET بالعربي، أنّ هذه الأمور “شخصية وخاصة نؤجّلها ونتحدّث عنها فيما بعد”.
وقد تردّد خبر الانفصال بسبب عدم ظهور سارة مع كاظم في الحفلات التي أحياها في موسم الصيف، الأمر الذي دفع محبّيه إلى التساؤل حول ما أثير عن فشل علاقتهما، التي سبق وأعلن كاظم عنها في إحدى حفلاته، مؤكّداً أنّه سيبلغ الجمهور عندما يتزوّج.
يذكر أنّ كاظم أعلن أنّه سيبتعد في الفترة المقبلة عن الفن، بعد أن ينتهي من كل تعاقداته الفنية، التي كان آخرها حفل ضمن فعاليات سوق عكاظ بدورته الـ 13 في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في أوبريت مع الفنان محمد عبده والفنانة كارول سماحة.
وحمل الأوبريت عنوان “عرب501م”، وافتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وكان كاظم قد أحيا سلسلة حفلات في أكثر من بلد منها لبنان، والأردن وتركيا وعمان والمملكة العربية السعودية التي أحيا فيها أكثر من حفلة، وسيحيي فيها أيضاً يوم غدٍ الخميس، حفلاً ضمن موسم السودة.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.