بضمنها العراق.. تعرف على ترتيب الدول العربية بالعوائد الاستثمارية للديون

سجل العراق المركز الرابع من حيث اعلى عائد استثماري إيجابي على ديونه الخارجية مع نهاية شهر تموز من العام الحالي، وفق احدث البيانات الصادرة عن شركة ميريل لينش.

وأوضحت البيانات التي أُفردت بتقرير “المردود في الأسواق الناشئة”، ان مصر حلت بالمركز الاول بين الدول العربية، ثم جاءت الأردن بالمرتبة الثانية، ثم عُمان، فالعراق، والسعودية، والبحرين، فتونس، ثم قطر، فالأمارات، والكويت، والمغرب وأخيرا لبنان.

وميريل لينش، مؤسسة خدمات تمويلية عالمية تقيم في نيويورك، حيث تقوم من خلال شبكة شركاتها التابعة والحليفة بتقديم خدمات سوق راس المال والاستثمار والاستشارات واردة الثروة والأصول والتأمين.